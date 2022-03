Der ukrainische Journalist, der in den Händen der russischen Sicherheit war, wurde freigelassen

Lemberg (Ukraine), 22 Mrz Die ukrainische Journalistin Viktoria Roshchina von den digitalen Medien Hromadske, die seit dem 15. März in den Händen russischer Sicherheitsdienste gefangen war, wurde freigelassen, nachdem sie ein Video aufgenommen hatte, in dem sie behauptet, dass russische Streitkräfte ihr Leben gerettet haben, die Medien berichtet. „Am 21. März entließen die Besatzer die Hromadske-Journalistin Victoria Roshchina aus der Gefangenschaft. Er befindet sich jetzt in dem von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebiet und ist auf dem Weg nach Zaporiyia, wo er mit seinen Verwandten wiedervereint wird.“ Vor einigen Stunden haben pro-russische Medien und Telegrammkanäle begonnen, ein Video zu senden, in dem die Journalistin jegliche Beschwerden gegen ihre Entführer ablehnt und sagt, dass die Russen ihr das Leben gerettet haben. Laut diesen Medien war das Video die Voraussetzung für seine Freilassung und Roschina nahm es unter Druck auf. Die Journalistin wurde von russischen Sicherheitsdiensten festgenommen, als sie aus der Berichterstattung über die Auswirkungen der russischen Invasion der Ukraine in der östlichen Stadt Energodar zurückkehrte. Hromadske hatte über das Verschwinden seines Journalisten berichtet, der nach Beginn der russischen Offensive in den östlichen und südlichen Konfliktgebieten arbeitete, und stellte fest, dass es wahrscheinlich in den Händen des FSB, der russischen Sicherheitsdienste, lag. CHEF ijm-vh/psh