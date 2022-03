Der Pariser Club gibt Argentinien mehr Zeit, Schulden neu zu verhandeln

Buenos Aires, 22 Mrz Der Pariser Club hat Argentinien am Dienstag mehr Zeit eingeräumt, um eine Einigung zur Refinanzierung der Schulden des südamerikanischen Landes mit diesem Forum der Gläubigernationen zu erzielen, berichteten offizielle Quellen. Im Rahmen eines Treffens zwischen dem argentinischen Wirtschaftsminister Martín Guzmán und dem Präsidenten des Pariser Clubs, Emmanuel Moulin, am Dienstag in Paris, unterstützte die Gruppe der 22 Gläubigerländer Argentinien für das neue Programm für erweiterte Einrichtungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF), das am kommenden Freitag vom Vorstand der in Washington ansässigen Agentur erörtert werden. Wie das argentinische Wirtschaftsministerium in einer Erklärung berichtete, stimmten Argentinien und der Pariser Club „einer weiteren Verlängerung der im Juni 2021 erzielten Vereinbarung zu“. Zu dieser Zeit hatte Argentinien angesichts eines bevorstehenden Zahlungsausfalls mit dem Pariser Club mit diesem Forum vereinbart, bis zum 31. März 2022 eine „Zeitbrücke“ für die südamerikanische Nation zu schaffen, um vor diesem Datum eine Vereinbarung zur Refinanzierung der Schulden mit dem IWF zu erzielen. Bis zu diesem Zeitpunkt musste Argentinien Schulden gegenüber dem Pariser Club in Höhe von 430 Millionen Dollar begleichen - aus einer Gesamtverschuldung von rund 2,4 Milliarden Dollar gegenüber dem Forum -, wodurch zwei Zahlungen im Juli und letzten Februar effektiv erfüllt wurden. Angesichts der Tatsache, dass Argentinien in diesem Monat eine Vereinbarung mit den Mitarbeitern des IWF getroffen hat, um Schulden in Höhe von rund 45 Milliarden Dollar zu refinanzieren, musste die Regierung von Alberto Fernández die Verhandlungen mit dem Pariser Club wieder aufnehmen, was Guzmans Reise nach Paris veranlasste. In Frankreich einigten sich der argentinische Minister und Moulin am Dienstag darauf, die Verhandlungen zur Refinanzierung ausstehender Schulden bis zum 30. Juni abzuschließen. Die Schulden gegenüber dem Pariser Club gehen auf eine Refinanzierungsvereinbarung zurück, die 2014 mit dieser Gruppe unterzeichnet wurde, und Argentiniens Hauptgläubiger im Forum sind Deutschland, Japan, Holland, Spanien und Italien. UNTERSTÜTZUNG DER VEREINBARUNG MIT DEM IWF Die am Dienstag erzielte Vereinbarung enthält auch finanzielle Garantien des Pariser Clubs zur Unterstützung des neuen Programms mit dem Fonds, „die es Argentinien ermöglichen, die in der Vereinbarung mit dem IWF angegebenen Finanzquellen zu sichern“, heißt es in der Erklärung. Die gewährten finanziellen Garantien sehen vor, dass Argentinien während der Laufzeit des Programms, das 30 Monate dauern wird, Teilzahlungen an Mitglieder des Pariser Clubs im Verhältnis zu denen an andere bilaterale Gläubiger gemäß den in der Vereinbarung vom Juni 2021 festgelegten Bedingungen leistet. Laut der Erklärung drückte Moulin die Unterstützung des Pariser Clubs für die Vereinbarung zwischen der Regierung von Alberto Fernández und den „Mitarbeitern“ des IWF aus, die bereits vom argentinischen Parlament genehmigt wurde und die am kommenden Freitag vom Vorstand der Organisation im Hinblick auf ihr Finale behandelt wird Zustimmung. „Wir erkennen an, dass das Ziel dieses Programms mit dem IWF darin besteht, die makroökonomische Stabilität Argentiniens zu stärken und mittel- und langfristig ein inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern“, sagte Moulin. Das neue Programm sieht Gesamtauszahlungen von rund 45 Milliarden US-Dollar vor, damit Argentinien die hohen Laufzeiten zwischen diesem Jahr und 2024 mit der Organisation selbst bewältigen kann, die sich aus der 2018 unterzeichneten Standby-Vereinbarung ergeben. Zu seinen Hauptzielen gehört die Bekämpfung der anhaltend hohen Inflation Argentiniens (50,9% im Jahr 2021) durch eine Mehrfachstrategie, die eine Verringerung der monetären Finanzierung des Haushaltsdefizits und einen neuen geldpolitischen Rahmen mit positiven Realzinsen zur Unterstützung der Finanzierung der Treasury. durch den Inlandsmarkt. Es wird auch eine schrittweise Verringerung des primären Haushaltsdefizits von 3% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2021 auf 2,5% in diesem Jahr, 1,9% im Jahr 2023 und 0,9% im Jahr 2024 eingeführt, ein Ziel, das Argentinien zwingen wird, unter anderem die Energiesubventionen zu reduzieren und die Steuereinnahmen zu erhöhen. CHEF nk/cjn/laa