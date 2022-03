Der libysche Premierminister Bashaga verbietet jede Entscheidung der rivalisierenden Regierung

Tripolis, 22 Mrz Der libysche Premierminister, der vor einem Monat vom Parlament (Osten), Fathi Bashagha, ernannt wurde, veröffentlichte am Dienstag ein Rundschreiben, um jede Entscheidung der rivalisierenden amtierenden Regierung zu verhindern, die in Tripolis von Adbelhamid Dbeibah angeführt wurde, da sein gesetzliches Mandat beendet ist. In einem Dokument, das an die Leiter von Gemeinden, Institutionen und öffentlichen Unternehmen gerichtet war, erklärte Bashagha, dass es „absolut verboten“ sei, rechtliche oder administrative Maßnahmen der Regierung der Nationalen Einheit (GNU), die seit Februar 2021 in Kraft ist, umzusetzen sowie die rechtlichen und administrative Positionen seiner Vorstände Richtlinien. Das Büro des Führers bestätigte in einer Erklärung, dass Mitglieder seines Kabinetts Regierungsgebäude in Sebah, der Hauptstadt der südlichen Region Fezzan, in Besitz genommen haben und dass Vereinbarungen fortgesetzt werden, die es der Präsidentschaft des Ministerrates ermöglichen, sich „einfach und friedlich in der Nähe“ in der Hauptstadt niederzulassen Zukunft“. Tunesien war am Dienstag Gastgeber der ersten Sitzung des Gemischten Ausschusses, an der Vertreter des Hohen Rates des Staates (Westen) und der Abgeordnetenkammer (Osten) unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen teilnehmen sollten, obwohl nur die vom Rat ausgewählten Mitglieder anwesend waren, während die UN stellt sicher, dass der Rest der Teilnehmer in den nächsten Tagen teilnehmen wird. Anfang März schlug die Leiterin der UN-Sondermission in Libyen (UNSMIL), Stephanie Williams, eine neue Initiative zur Wiederaufnahme des Wahlprozesses durch einen Ausschuss vor, der sich aus Vertretern beider Häuser zusammensetzt, um sich vor April auf eine verfassungsmäßige Grundlage zu einigen und so bald wie möglich Wahlen abzuhalten. „Mit der Wahlerfahrung im Dezember 2021 als klare Erinnerung daran, wie wichtig es ist, Wahlen auf einer soliden verfassungsmäßigen und rechtlichen Grundlage abzuhalten, haben sie eine neue Gelegenheit, auf der bereits geleisteten Arbeit aufzubauen und sich ernsthaft dafür einzusetzen, einen Konsens über einen verfassungsmäßigen Rahmen zu erzielen, der dies ermöglicht Wahlen sollen inklusive, freie, faire und transparente Staatsangehörige abgehalten werden „, sagte Williams in der Eröffnungsrede. Parallel dazu ordnete Dbeibah am Sonntag die Bildung eines Nationalkomitees an, um Wahlgesetze sowie die verfassungsmäßige Grundlage zu erarbeiten, und versicherte, dass es kein Machtabkommen „unter dem Dach des Konsenses“ akzeptieren werde, da es nur durch Wahlen erreicht werde. Fathi Bashagha, ein mächtiger ehemaliger Innenminister, der am 10. Februar vom Parlament (Ost) ernannt wurde, um eine neue Übergangsphase zu leiten, sagt, er werde friedlich die Macht in Tripolis übernehmen, obwohl Dbeibah sich weigert, sein Amt aufzugeben, ohne die Umfragen am 30. Juni zu durchlaufen. Der Übergangsprozess steht vor einem neuen Schisma in der Legislative, wie es 2014 mit der von den Vereinten Nationen unterstützten Regierung des National Accord (GNA) in Tripolis (Westen) geschehen ist. und ein weiteres in der Stadt Tobruk (Osten) unter der Leitung von Marschall Khalifa Hafter, dem starken Mann des Landes. Nachdem die Wahlkommission die Präsidentschaftswahlen am 24. Dezember nur 48 Stunden nach der Zählung verschoben hat, ist das Parlament der Ansicht, dass das Mandat von Dbeibah abgelaufen ist, nachdem es seine Aufgabe nicht erfüllt hatte: Vereinigung nationaler Gremien, Aufrechterhaltung des Waffenstillstands und Abhaltung von Wahlen. Libyen ist ein gescheiterter Staat, ein Opfer von Chaos und Bürgerkrieg, da die NATO 2011 zum Sieg der verschiedenen Rebellengruppen gegen den Despoten Muammar al-Gaddafi beigetragen hat, der seit 42 Jahren an der Macht war. CHEF mak-nrm/jpd