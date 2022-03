Der IWF geht davon aus, dass die Auswirkungen eines russischen Konkurses im Rest der Welt begrenzt sein werden

Washington, 22 Mrz Die Auswirkungen eines möglichen Konkurses der russischen Wirtschaft auf den Rest der Welt wären „ziemlich begrenzt“, weshalb dieses Szenario kein „systemisches Risiko“ für die Weltwirtschaft darstellt, teilte der Internationale Währungsfonds (IWF) am Dienstag mit. In einer virtuellen Rede mit der IWF-Geschäftsführerin Kristalina Georgieva erklärte die „Nummer zwei“ der Agentur, Gita Gopinath, dass der größte Teil der Weltwirtschaft nicht stark den russischen Schulden ausgesetzt sei und dass ihr Gewicht aus globaler Sicht „relativ gering“ sei. „Natürlich könnte es einige Banken geben, die stärker in diese Vermögenswerte investieren und sich negativ auswirken würden, aber mit den Zahlen, die wir haben, ist (der mögliche russische Konkurs) kein systemisches Risiko für die Weltwirtschaft“, sagte Gopinath. Ein hypothetischer russischer Konkurs ist ein Szenario, über das in den letzten Wochen spekuliert wurde, insbesondere aufgrund der Auswirkungen von Wirtschaftssanktionen und des Zusammenbruchs des Rubels. Der erste stellvertretende Geschäftsführer des IWF sagte jedoch, dass Russland vorerst über die zur Deckung seiner Schulden erforderlichen Dollars verfügt. Trotzdem stellte er fest, dass aufgrund der Sanktionen, die Russland vom globalen Finanzsystem isoliert haben, immer noch Unsicherheit hinsichtlich der Vorschriften und der Fähigkeit Russlands besteht, solche Zahlungen wesentlich zu leisten. Georgieva ihrerseits bestand auf der Idee, die letzte Woche zum Ausdruck gebracht wurde, dass der Krieg in der Ukraine „Hunger“ nach Afrika sowie geringeres Wachstum und mehr Inflation für den Rest der Länder bedeutet. CHEF bogen/ssa/dmt