Der globale Musikmarkt wuchs 2021 um 18,5%, wobei Lateinamerika an der Spitze stand

Judith Mora London, 22 Mrz Der Weltmusikmarkt wuchs 2021 um einen Rekordwert von 18,5%, angetrieben durch Streaming, wobei Lateinamerika „eine der Regionen mit dem größten Potenzial“ sei, sagte der International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) am Dienstag. IFPI, das große Labels zusammenbringt, präsentierte seinen Global Music Report 2022 im London Soho Hotel, das die neuesten Daten zu Verkauf und Konsum von aufgenommener Musik (nicht live) in der Welt sammelt. Nachdem CEO Frances Moore der Ukraine ein paar Worte der Solidarität gewidmet hatte, gab er bekannt, dass der Umsatz des Sektors im Jahr 2021, der sich auf 25,9 Milliarden US-Dollar (etwa 23,47 Milliarden Euro) belief, „der größte jemals verzeichnete Umsatz ist“, mit einer Erweiterung in allen Gebieten und Formaten, mit Ausnahme der digitalen Downloads. Nach dem Wachstum des Nahen Ostens und Nordafrikas um 35% war Lateinamerika, angetrieben von Mexiko und Brasilien, mit einem Anstieg von 31,2% die Region mit dem größten Gewinnzuwachs, von denen 85,9% auf die kontinuierliche Emission zurückzuführen waren. „STREAMING“ UND LATEINAMERIKA ERWEITERN Weltweit stiegen die Streaming-Einnahmen über kostenpflichtige Abonnements um deutliche 21,9% auf 12,3 Milliarden Dollar (rund 11,148 Millionen Euro), wobei rund 523 Millionen Nutzer entfielen. Das Gesamtvolumen für kontinuierliche Sendungen (einschließlich bezahlter und werbefinanzierter Sendungen) stieg um 24,3% auf 16,9 Milliarden Dollar (etwa 15,32 Milliarden Euro), was 65 Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes des Musiksektors entspricht. Abgesehen von den unaufhaltsamen Gewinnen durch Streaming stiegen die physischen Formate im Jahr 2021 um 16,1%; die Schauspielrechte trugen 4% mehr bei und die Synchronisierung (Verwendung von Musik in Film oder Werbung) stieg um 22%, während der Umsatz durch digitale Downloads nur um 10,7% zurückging, heißt es in dem Bericht. Nach Regionen führten die Vereinigten Staaten und Kanada (22%) nach dem Nahen Osten und Nordafrika (35%) und Lateinamerika (31,2%) das Wachstum an, Asien (16,1%); Europa mit 15,4% (angetrieben durch das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich); Afrika südlich der Sahara (9,6%) und Australasien (4,1%). Mit einem weltweiten Marktanteil von 3,9% stiegen die Umsätze in Lateinamerika im zwölften Jahr, hauptsächlich durch Brasilien, das um 32% stieg, und Mexiko mit 27,7% mehr, wie die Studie zeigt. Die größten Märkte sind die Vereinigten Staaten, Japan, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, China, Südkorea, Kanada, Australien und Italien. KÜNSTLER UND PLATTENFIRMEN Die beliebtesten Musiker im Jahr 2021 waren laut IFPI BTS, Taylor Swift, Adele, Drake, Ed Sheeran, The Weeknd, Billie Eilish, Justin Bieber, Seventeen und Olivia Rodrigo. Adeles „30“ war das meistverkaufte Album in allen Formaten, einschließlich Vinyl, während The Weeknds Single „Save Your Tears“ mit 2,15 Milliarden kontinuierlichen Sendungen gewann, gefolgt von „Stay“ von The Kid Laroi/Justin Bieber (2,07 Milliarden) und „Levitating“ von Dua Lipa (1,88 Milliarden). Mit dem Übergewicht des Internets mussten Plattenfirmen ihre Rolle überdenken, um relevant zu bleiben, gab Moore bei der Präsentation zu. „Der aktuelle Markt ist wettbewerbsfähiger denn je“, weil man Musik „auf viele neue und unterschiedliche Arten“ hören kann und „es keine Eintrittsbarrieren gibt, jeder kann einen Song aufnehmen und im Internet verbreiten“, sagte er. Dies schafft zwar „enorme Chancen für Künstler“, aber es ist auch schwieriger für sie, sich abzuheben, da täglich mehr als 60.000 Songs auf digitalen Plattformen veröffentlicht werden, so der Vorstand. „Und hier spielen Plattenfirmen ihre Rolle“, sagte er. „Wenn Künstler mit einem Label zusammenarbeiten, profitieren sie von der Unterstützung globaler Teams qualifizierter und reaktionsschneller Experten, die ihnen helfen, sowohl kreativen als auch kommerziellen Erfolg zu erzielen und langfristige Karrieren aufzubauen“, argumentierte er auf der Veranstaltung in London. Moore wies darauf hin, dass Plattenfirmen daran arbeiten müssen, Künstler mit lokalen Wurzeln zu entdecken und weiterhin in Technologien zu investieren, mit denen sie die Erfahrung von Künstlern und Verbrauchern „verbessern“ können. CHEF jm/prc/icn (Audio)