Belinda: „Pop hat sich verbessert, aber es ist immer noch Macho“

Javier Herrero Madrid, 22 Mrz Die Aufnahme der Netflix-Serie „Bienvenidos a Eden" in Spanien, in der sie eine der herausragenden Rollen spielt, hat den mexikanischen Popstar Belinda zu ihren Wurzeln, dem Land, in dem sie geboren wurde, zurückgebracht und auch um die Inspiration zu finden, an ihrem ersten Album seit 2013 zu arbeiten und zu neuen Illusionen. Es ist schwierig, diese Komponistin, Performerin und Schauspielerin, die ihre Karriere schon als Kind begonnen hat und in den Medien oft stärker überwacht wird als aufgrund ihrer Arbeit, nach den Bedingungen des künstlerischen Umfelds, insbesondere der Musik, und den unterschiedlichen Anforderungen, die an sie und sie gestellt werden. „Es ist völlig unfair. Sie hat sich verbessert, aber sie ist immer noch Macho „, bedauert die „Popprinzessin", bevor sie sich daran erinnert, dass „seit sie ein kleines Mädchen war" ihr in ihren ersten Jobs in Seifenopern für Kinder gesagt hat, dass „Mädchen Jungen sehen wollten", also baten sie weibliche Schauspielerinnen, „hinter" zu stehen. Belinda Peregrín (Madrid, 1989) prangert an, dass sie als Komponistin heute noch eine gewisse Skepsis ertragen muss. „In meinen Themen gibt es immer noch fünf Autoren, weil jedem Teilnehmer Anerkennung zuteil wird, wie es sein sollte, auch wenn er einen Satz oder ein Wort geschrieben hat. „Oh, natürlich wird sie nichts getan haben", neigen sie dazu zu denken. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Frau vielleicht 80% getan hat „, bedauert er. Er erklärt sich selbst zum Fan von Rigoberta Bandini, der spanischen Sängerin und Songwriterin von Liedern wie „Perra" oder „Ay Mamá", die zur offiziellen Hymne der Demonstrationen des letzten Internationalen Frauentages geworden sind. „Ich würde gerne mit ihr arbeiten. Tatsächlich habe ich ihm auf Instagram geschrieben, aber er hat mir nicht geantwortet. Bitte, Rigoberta, antworte mir!" , fragt über Efe. NÄCHSTES ALBUM IN SICHT In letzter Zeit konzentrierte sich ihre musikalische Facette mehr auf die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, wie zum Beispiel 2021 beim Hit „School Girl" mit Lola Indigo, einem weiteren ermächtigenden Thema für Frauen. „Mir hat es von Anfang an gefallen, weil es anders ist. In diesen urbanen Liedern wurde das Thema der Stärke der Frauen seit ihrer Kindheit nie mehr angesprochen. Es gab mir auch die Möglichkeit, in Lolas Studio zu sein, einer großartigen Künstlerin, die ich als Person sehr bewundere „, sagt sie darüber, was sie zu diesem Projekt geführt hat. Es ist jedoch überraschend, dass er nicht mehr Alben veröffentlicht hat, seit er 2013 das fünfte Album seiner Karriere, „Catarsis", veröffentlicht hat. „Wenn ich eine Platte mache, erhalte ich 100 mal 100. Ich muss mich inspirieren lassen und herausfinden warum, und es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe keine andere Antwort „, argumentiert er lediglich in Bezug auf diesen langen Zeitraum. Er bestätigt dann jedoch, dass „wir nicht lange warten müssen", um wieder eine LP mit seiner Unterschrift zu genießen. „Das ist sehr inspirierend", sagt sie, nachdem sie gestanden hat, dass ihre Arbeit in der Serie „Welcome to Eden" viel mit diesem neuen Staat zu tun hatte und ihre Anhänger in die Nachrichten bringt, „die sehr bald zu hören sein werden". MEHR PROJEKTE IN SPANIEN? Diese Dreharbeiten für Netflix haben es ihm ermöglicht, eine lange Saison in Spanien zu etablieren, in der er nicht ausschließt, häufiger mit neuen Projekten gesehen zu werden. In diesem Sinne bestätigt eine Kreuzung von mitschuldigen Blicken mit seinem Team praktisch eine Leistung bei den bevorstehenden Pride-Feierlichkeiten in Madrid. „Ich hoffe es. Das würde ich gern. Ich werde die nächsten 6 Monate meines Lebens hier sein und freue mich, den Sonnenaufgang in Madrid zu sehen „, sagt er. In diesem Sinne erhält er auch begeistert den Vorschlag, nach seinem Debüt im Jahr 2019 in dieser Gegend mit „Hoy no me puedo lift", das er in Mexiko aufführte, in einem Musical in der Gran Vía mitzuspielen. „Die Musicals sind wunderbar und 'Ich kann heute nicht aufstehen' war mein Favorit. Ich wünschte, ich könnte es hier machen „, abonniert er Alt. Mecanos Lieder, die sie als Kind durch ihre Eltern gehört hat, sind nur einige der vielen Dinge, die sie weiterhin an ihre Wurzeln auf dieser Seite des Atlantiks gebunden haben. Als Tochter eines Spaniers sagt sie, dass sie, obwohl sie seit ihrem vierten Lebensjahr mit ihrer Familie nach Mexiko gezogen ist, ihre Beziehung zu ihrem Geburtsland in ihrem täglichen Leben sehr präsent ist. „Ich habe mehr Zeit in Spanien verbracht als alle denken, zum Beispiel Sommer oder Weihnachten. Dies ist mein Zuhause und es wird immer sein, wegen meiner Wurzeln, wegen der Musik, die ich höre, wegen meiner Eltern und wegen des Essens „, betont er, bevor er versichert, dass „wo immer Sie sind, in Ihrem Haus das Kartoffelomelett, der Serrano-Schinken und das „Pa amb Tomàquet" vom Gesetz sind".