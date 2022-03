Argentinien besucht die Großmütter der Plaza de Mayo, um mehr Enkelkinder zu finden

Buenos Aires, 22 Mrz Der Verein Abuelas de Plaza de Mayo, der sich während der letzten argentinischen Diktatur (1976-1983) der Suche nach illegal angemessenen Kindern widmete, hat laut offiziellen Quellen am Dienstag seine Kampagne „Argentinien sucht Sie“ mit staatlicher Unterstützung neu gestartet. Zusammen mit dem Sekretariat für Menschenrechte und dem Sekretariat für Medien und öffentliche Kommunikation konzentrieren sich die Großmütter darauf, die Suche nach den fast 300 Enkelkindern und Enkeltöchtern im ganzen Land zu verbreiten, die noch vermisst werden. „Im Rahmen des Engagements des Staates für diese Suche wird eine Bundeskampagne durchgeführt und die Zusammenarbeit von Ministerien, Regierungsbehörden, Gemeinden und Organisationen der Zivilgesellschaft wird zu diesem Projekt hinzugefügt“, heißt es in einer Erklärung des Menschenrechtssekretariats. Der Plan zielt auch darauf ab, das Recht auf Identität allgemein zu fördern und nicht nur die Aneignung von Kindern während der Zeit des Staatsterrorismus. „Zu diesem Zweck wird auch vorgeschlagen, das Bewusstsein auf der Grundlage von territorialen Maßnahmen, Schulungen und der Stärkung der für die Durchführung des Plans erforderlichen Gebiete des Staates zu schärfen“, erklärten sie in dem Dokument. Die Kampagne richtet sich an Frauen und Männer, die zwischen 1975 und 1983 geboren wurden und an ihre Identität zweifeln, sowie an die Bevölkerung, die wichtige Daten für die Suche liefern kann. Der Verein unter dem Vorsitz von Estela de Carlotto schätzt, dass fast 500 Babys von der Militärregierung ihren Müttern gestohlen wurden, hauptsächlich Regimegegnern, die in geheimen Haft- und Folterzentren zur Welt kamen. Einige Zeit später verschwanden die Eltern für immer, wurden getötet oder lebendig unter Drogen ins Meer geworfen. Menschenrechtsorganisationen berichten, dass der Staatsterrorismus fast 30.000 Menschen in Argentinien zum Verschwinden gebracht hat. Nach vier Jahrzehnten gelang es den Großmüttern, die Identität von 130 Enkelkindern wiederzugewinnen und Prozesse gegen die Verantwortlichen des Staatsterrors und die Aneigner ihrer Enkelkinder zu fördern.