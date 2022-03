50 kubanische Migranten, die mit dem Boot transportiert wurden, werden in Guatemala abgefangen

Guatemaltekische Sicherheitskräfte haben 50 kubanische und zwei Migranten ohne Papiere in einem karibischen See (Nordosten) abgefangen, die auf zwei Booten transportiert wurden, um mexikanisches Territorium zu erreichen und dann in die Vereinigten Staaten zu fahren, berichtete die Regierung am Dienstag.

Die Migranten, darunter sechs Minderjährige, reisten auf dem Landweg über die Grenze zu Honduras nach Guatemala und stiegen dann an Bord der Boote, sagte Alejandra Mena, eine Sprecherin des guatemaltekischen Migrationsinstituts, gegenüber Journalisten.

Mena merkte an, dass es für Migranten „ungewöhnlich“ sei, den Wassertransport zu nutzen, um in dieser karibischen Region zu reisen, da der größte Teil des ständigen Migrationsstroms seine Reise auf der Straße fortsetzt, wenn sie nach Guatemala überqueren.

„Die Sicherheitskräfte haben die festgelegten Protokolle umgesetzt und Menschen an den Grenzposten Corinto verlegt, wo sie aus guatemaltekischem Territorium (nach Honduras) vertrieben wurden, weil sie die festgelegten Anforderungen nicht erfüllt hatten“, sagte er.

Um in das Land einzureisen, benötigt Guatemala kubanische Staatsbürger ein Einreisevisum, einen gültigen Reisepass und einen negativen Nachweis von Covid-19 oder den Nachweis, dass sie zwei Dosen des Coronavirus-Impfstoffs erhalten haben.

Die Polizei ihrerseits teilte in einer Erklärung mit, dass sie drei Personen festgenommen habe, einer von ihnen ein Teenager, „angeblich für die Überstellung von Migranten verantwortlich“. Häftlingen wird das Verbrechen des Menschenschmuggels vorgeworfen, fügte Mena hinzu.

Guatemala ist nicht nur ein Herkunftsland für Migranten, die ohne Dokumente in die Vereinigten Staaten einreisen möchten, sondern auch ein Korridor für Tausende von Bürgern anderer Nationalitäten, die versuchen, die Vereinigten Staaten zu erreichen.

