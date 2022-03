Nadal fällt im Finale von Indian Wells an Fritz und verliert sein ungeschlagenes Jahr 2022

Indian Wells (USA), 20. März Rafa Nadal fiel an diesem Sonntag im Finale von Indian Wells gegen den Amerikaner Taylor Fritz, eine Niederlage, die auch die hervorragende 20-Spiele-Serie abschneidet, die der spanische Tennisspieler in diesem Jahr gewonnen hatte. Fritz überraschte im Finale des kalifornischen Turniers und besiegte Nadal mit 6-3 und 7-6 (5) in zwei Stunden und 6 Minuten. Nadal blieb kurz vor seinem vierten Indian Wells-Titel (er gewann ihn zuvor 2007, 2009 und 2013) und auch seinem vierten Sieg in Folge 2022 nach seinen Siegen bei den Australian Open, Melbourne und Acapulco. CHEF dvp/pos (Foto)