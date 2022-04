Mode bei Vive Latino 2022: von Looks aus den 60ern bis zu den Farben der 90er

Nach zwei Jahren kehrte Vive Latino zurück und damit die Stile, die den Kontrast von Zeiten, Musikkultur und Mode widerspiegeln, die aus anderen Jahrzehnten stammen. Von Outfits mit einem Hauch von Farbe bis hin zu Outfits, die ein Kleidungsstück mit ihrer Lieblingsband trugen, zusammen mit einem von den Neunzigern inspirierten Outfit.

(Foto: Twitter/@vivelatino)

An den beiden Tagen von Vive Latino (VL 2022) am Samstag und Sonntag, dem 20. März, dominierten bequeme Looks mit übergroßen Kleidungsstücken für Männer und Frauen, auch Crop-Tops, kleine Taschen, Hüfttaschen und Gürteltaschen, die eine Retro-Mode aus den späten 80ern und frühen 90ern sind.

(Foto: cortesía/ Cynthia Benítez y Alfonso Sotelo)

Ein weiteres Accessoire der Protagonisten war eine Sonnenbrille im Vintage-Stil mit einem dicken Rahmen in leuchtenden Farben oder ganz Schwarz. Brillen aus den Neunzigern mit breiten rechteckigen Gläsern passten zu Mom-Jeans und Streetstyle-Kleidungsstücken.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Bei der Veranstaltung mangelte es nicht an glamourösen Rock-Stilen, die von trendigen Stiefeletten mit niedrigen Absätzen begleitet wurden. Die Mode der sechziger und siebziger Jahre zeichnete sich durch runde Linsen, Armbänder und bei Frauen einige kurze Kleidungsstücke wie Bralettes aus, kombiniert mit etwas Leichtem an der Spitze.

(Foto: Twitter/@vivelatino)

In Schwarz, mit Lieblingsbands auf ihren T-Shirts, Mützenstiefeln, roten Bändern, langen Haaren, Tiermotiven und spitzen Armbändern waren auch diejenigen anwesend, die Rock- und Metal-Musik mögen.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

In Schuhen gab es Stiefel mit kleinen Absätzen und der gemeinsame Nenner sind farbige Turnschuhe, ganz in Weiß oder Schwarz mit hohen Plattformen, die aus der Mode der siebziger Jahre übernommen wurden.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Die verschiedenen Stile von Vive Latino wurden zwischen den exzentrischen Tendenzen der 80er Jahre und der entspannten Atmosphäre der 70er Jahre mit Schwerpunkt auf den neunziger Jahren kombiniert, aber die sechziger Jahre stichen hervor. Zu dieser Zeit begann die Meinungsfreiheit an Stärke zu gewinnen, einer der Bereiche, in denen junge Leute trugen es war Musik.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Während dieser Zeit gab es eine Revolution des Denkens, weshalb sich die Mode veränderte, die die Freiheit der Frauen ausdrückte, die von der Hippie-Kultur beeinflusst wurde.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Die sechziger Jahre begründeten die Befreiung der Frauen auf dem Gebiet der Mode mit dem Minirock und ist heute ein Maßstab dafür, das zu tragen, was jeder Mensch je nach Persönlichkeit am besten mag.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Das Aussehen von Vive Latino wird mit verschiedenen historischen Momenten in der Mode kombiniert, weshalb die Kleidungsstücke der neunziger Jahre mit einer Farbexplosion in Blusen, Jacken und Plateausneakern von den Teilnehmern aufgegriffen wurden.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Streetwear wurde wie Lederjacken hergestellt, die auf der Veranstaltung auch im Kontrast zu Mom-Jeans standen. Die übergroßen Jacken, die gerippten, taillierten Oberteile, die langen Röcke des Container-Schnitts, die Sweatshirts, die Jogger oder die hoch taillierten Hosen, der Bomber und die Schlagjeans waren auch während der Veranstaltung sehr charakteristisch.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Die Künstler, die auftraten, waren auch von einem bestimmten Kontext beeinflusst; die charakteristischen Kleidungsstücke ihres Musikgenres in Verbindung mit den trendigen Accessoires aus der Vergangenheit.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

LESEN SIE WEITER: