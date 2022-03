Mit einem Tor von Sebastián Villa gewann Boca in der Superclassic gegen River

Buenos Aires, 20 Mrz Boca Juniors gewann heute Abend mit 0:1 gegen River Plate mit einem Einzeltor des Kolumbianers Sebastian Villa in einer Neuauflage des Argentine Football Superclassic, ein Spiel, das für die siebte Runde des Professional League Cup gültig ist. In einem intensiven Spiel vor mehr als 70.000 Zuschauern im Monumental-Stadion im Stadtteil Buenos Aires in Núñez erzielte Boca Juniors einen kathartischen Sieg mit einer herausragenden Leistung von Torhüter Agustín Rossi. Mit dem Sieg erreichte Boca zusammen mit Estudiantes de La Plata mit 14 Einheiten die Führung in Zone B, während River seinen zweiten Rückschlag im Wettbewerb um den dritten Platz in Zone A mit 13 Punkten zwei vom führenden Racing Club hinzufügte. Das Match hatte eine erste Halbzeit mit einer breiten Dominanz des Einheimischen, der in Julián Álvarez seinen unausgeglichenen Spieler hatte, der zwei klare Optionen hatte, um die Punktzahl zu eröffnen, aber Torhüter Rossi als großartiges Banner fand, um die Punktzahl auf Null zu halten. Boca war gefesselt und konnte nicht auf Villas Geschwindigkeit und die offensive Referenz von Darío Benedetto wetten, der nach drei Tagen ohne Aktivität aufgrund einer Verletzung wieder zum Spielen zurückkehrte. Die beiden zentralen Torschützen des Besuchs, bestehend aus Marcos Rojo und dem Peruaner Carlos Zambrano sowie seinem Landsmann Luis Advíncula, litten während der gesamten ersten Etappe Rivers offensiver Berufung mit Esequiel Barco als Manager der Offensivaktionen eines Einheimischen, der ungeduldig war, sich nicht öffnen zu können das Ergebnis. In der Ergänzung musste Sebastián Battaglia die Ersatzbank mit dem Eintritt von Nicolás Figal und Luis Vazquez von Advíncula und Benedetto drehen und fand eine Kombination, um das von Franco Armani verteidigte Tor zu gefährden. In der 52. Minute führte eine Ungenauigkeit zwischen Leandro Gonzálex Pírez und Armani zu einem Diebstahl von Villas Ball, der es mit einem präzisen Dribbeln schaffte, die Anwesenheit des gegnerischen Torhüters zu eliminieren und mit einem leeren Tor zu definieren. River setzte auf die Suche nach dem Unentschieden, aber wieder tauchte die Figur von Agustín Rossi auf, um den dreifachen Fall seines Zauns und die daraus resultierende Auslosung der Punktzahl zu verhindern. Die klarsten waren ein Freistoß von Juan Fernando Quintero und ein Kopfschuss des ankommenden Palavecino, den der Torhüter von Boca über den Querlatte. Das Ende bestimmte die Feier von Boca, das als Besucher zwei Siege in Folge errungen hatte (den vorherigen gegen Estudiantes in La Plata), und die Traurigkeit eines Flusses, der seine zweite Niederlage im Turnier sammelte. Das interzonale Datum war auch der 1-2-Auswärtssieg von Racing gegen Independiente, der Triumph von Newells Old Boys mit 0:1 gegen Rosario Central und die Siege von Banfield und Tigre gegen Lanús (0-1) und Plantense (4-0) in den Süd- und Nordklassikern des Conurbano Bonaerense. In der Zwischenzeit endeten die verbleibenden Kreuze der konkurrierenden Klassiker unentschieden: Santa Fe de Colón und Union ohne Tore, ebenso wie die Buenos Aires zwischen San Lorenzo und Huracán, während die Platte zwischen Gimnasia und Estudiantes mit 1:1 endete. CHEF fca/cav (Foto) (Video)