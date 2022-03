Die Ukraine lehnt Russlands Ultimatum ab und nennt es „Delirium“

Internationale Redaktion, 21 Mrz Die Ukraine weigert sich, die Waffen ihrer Armee auszuhändigen und vor Montagmittag die Stadt Mariupol im Südosten des Landes aufzugeben, wie es das Ultimatum Russlands vorschreibt, berichtete eine Regierungsquelle heute. Die stellvertretende Premierministerin und Leiterin des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation der Ukraine, Iryna Vereshchuk, sagte heute Morgen der Online-Zeitung „Ukrayinska Pravda“, dass das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation einen achtseitigen Brief an Kiew geschickt habe, „dass sie eine Rückkehr zur Geschichte und eine Täuschung sind“. „Sie schickten denselben Brief an die UN, an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und hofften, dass internationale Organisationen reagieren und Druck auf die Ukraine ausüben würden. Das wird nicht passieren. Das IKRK und die UN verstehen, dass es sich um eine Manipulation Russlands handelt und dass es Menschen als Geiseln nimmt „, antwortete der stellvertretende Minister der Zeitung. Er fügte hinzu: „Wir können nicht über die Lieferung von Waffen sprechen. Wir haben die russische Seite bereits darüber informiert „, stellte fest, dass Moskau geantwortet wurde, dass „anstatt Zeit auf 8 Seiten Brief zu verbringen, einfach den humanitären Korridor öffnen“, damit die Zivilisten gehen können. Der stellvertretende Minister sagte, dass sie die UN und das IKRK informiert haben und dass sie auf die Reaktion der internationalen Gemeinschaft warten. „Es ist eine absichtliche Manipulation und es ist eine echte Geiselnahme“, prangerte er an. Etwa 400.000 Menschen sind seit mehr als zwei Wochen in Mariupol gefangen, inmitten intensiver Beschüsse, die laut lokalen Quellen die zentrale Strom-, Heizungs- und Wasserversorgung unterbrochen haben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bezeichnete die Belagerung von Mariupol am Sonntag als „einen Terrorakt, an den man sich noch Jahrhunderte erinnern wird“. Die stellvertretende Ministerin warf der russischen Armee auch vor, 350 Kinder „gewaltsam nach Russland zu schicken, ohne dass wir sie mitnehmen dürfen“, was sie „Terrorismus“ nannte. Russland forderte an diesem Sonntag die ukrainischen Streitkräfte auf, die Stadt Mariupol vor Mittag zu verlassen. „Die organisierte Abreise aus der Stadt erfolgt wie folgt: Von 10 bis 12 Uhr können alle ukrainischen bewaffneten Einheiten und ausländischen Söldner ohne Waffen und Munition (den Ort verlassen) auf einer mit der Ukraine vereinbarten Route“, sagte Mikhail Mizintsev, Leiter des russischen Nationalen Verteidigungskontrollzentrums. Gleichzeitig versicherte er, dass die ukrainischen Streitkräfte, die ihre Waffen niederlegen, Mariupol „sicher und ohne ihr Leben in Gefahr“ verlassen können. Er fügte hinzu, dass humanitäre Konvois ab Mittag sowohl von Kiew als auch von Gebieten im Osten des Landes, die nicht unter seiner Kontrolle stehen, in die Stadt einreisen können.