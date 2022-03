Deportivo Táchira zieht unentschieden, behält aber den ersten Platz in der venezolanischen Liga

Caracas, 20 Mrz Deportivo Táchira stand 1:1 mit Puerto Cabello und bleibt auf dem ersten Platz in der venezolanischen Fußballliga, deren vierter Tag an diesem Sonntag endete. Die Aurinegros, die in der 53. Minute mit einem Tor von Yerson Chacon die Führung auf der Anzeigetafel übernahmen, hatten andere Möglichkeiten, die Führung auszubauen, obwohl sie es nicht schafften. In der 89. Minute brach Puerto Cabello die Siegesserie von Deportivo Táchira mit einem Tor von Samuel Sosa. Hier sind die Ergebnisse des vierten Tages: Carabobo 3-1 Minenarbeiter Zamora 2-0 Zentraluniversität Deportivo Tachira 1-1 Puerto Cabello Aragua 0-1 Studierende der Mérida Portugiesisch 1-1 Zulia Deportivo La Guaíra 2-1 Colmenarez Brothers Metropolit 3-0 Caracas Sport Lara 0-0 Monagas Einstufung: PJ PG PE PP GF GC HUND HAUSTIERE 1. Deportivo Tachira 4 3 1 0 8 3 5 10 2. Deportivo La Guaíra 4 3 1 0 5 1 4 10 3. Metropolit 4 3 0 1 7 2 5 9 4. Zamora 4 2 2 0 6 2 4 8 5. Monagas 4 2 1 1 7 6 1 7 6. Minenarbeiter 4 2 0 2 5 6 -1 6 7. Karabinerhaken 4 1 2 1 4 3 1 5 8. Portugiesisch 4 1 2 1 6 6 0 5 9. Puerto Cabello 4 1 2 1 5 5 0 5 10. Deportivo Lara 4 1 2 1 2 2 0 5 11. Caracas 4 1 2 1 3 5 -2 5 12. Schüler von Merida 4 1 1 2 2 4 -2 4 13. Aragua 4 1 0 3 2 4 -2 3 14. Zentrale Universität 4 0 2 2 0 4 -4 1 15. Colmenarez Brüder 4 0 1 3 2 6 -4 1 16. Zulia 4 0 1 3 2 7 -5 1 - Beste Torschützen: Mit 4: Erickson Gallardo (Zamora). Mit 3: Andrés Romero (Monagas), Samuel Sosa (Puerto Cabello), Wilmar Jordan (Portugiesisch). - Spiele am 5. Spieltag: Zulia-Deportivo La Guaira, Carabobo-Zamora, Central Deportivo Táchira Universität, Colmenárez-Puerto Cabello Brothers, Miners-Aragua, Caracas-Portuguesa, Studenten von Mérida-Deportivo Lara, Monagas-Metropoliten. CHEF sc/auto