Deportivo La Guaira nähert sich der Spitze des venezolanischen Fußballs

Caracas, 20 Mrz Deportivo La Guaira gewann am vierten Tag des venezolanischen Fußballs, der an diesem Sonntag endete, 2:1 gegen Hermanos Colmenárez und liegt mit den gleichen 10 Punkten des Führenden Deportivo Táchira immer noch auf dem zweiten Platz in der Liga. La Guaira wiederholte mit zwei Toren von Jovanny Bolivar und Darluis Paz die Leistung am Donnerstag, als er Hermanos Colmenárez besiegte und einen Platz in der Gruppenphase der Copa Sudamericana gewann. Dies sind weitere Fakten, die der Tag verlässt: SCHÜLER AUS MERIDA FINDEN DEN SIEG Estudiantes de Mérida erzielten ihren ersten Sieg im Turnier, indem sie Aragua mit 0:1 mit einem Tor des Ghanaers Adjin Livingstone in der 58. Minute gewannen. In der ersten Halbzeit sah die Situation des Teams nach dem Ausschluss des Ecuadorianers Carlos Medina in der 25. Minute nach einer Hand in der Box kompliziert aus. Aragua versuchte, diesen Vorteil zu nutzen, aber es war Estudiantes de Mérida, der gewann und auf den zwölften Platz kletterte. DIE ZIEHUNGEN Deportivo Táchira belegte 1:1 gegen Puerto Cabello, was ihn jedoch nicht daran hinderte, auf dem ersten Platz zu bleiben. Zulia seinerseits behielt die Führung gegen Portuguesa mit einem Tor von Daniel Vargas in der 17. Minute bei, aber was sein erster Sieg hätte sein können, wurde ein Unentschieden, als Wilmar Jordan in der 69. Minute die Punktzahl ausgleicht. Zulia ist eine Kolosistin mit einem Punkt. METROPOLITEN VERPRÜGELN CARACAS Metropolitanos schlug Caracas mit 3:0 und ist mit neun Punkten Dritter in der Gesamtwertung. Die lokale Mannschaft zeigte ab der 4. Minute ihre Überlegenheit mit einem Tor von Carlos Sosa, das in der zweiten Halbzeit mit zwei weiteren Toren von Néstor Cova und Walter Araújo in der 61. bzw. 68. Minute bestätigt wurde. CHEF sc/auto