Agustín Rossis Weihvorstellung gegen River: seine Save-Show in Bocas Sieg

Es gab insgesamt 9 Paraden, aber natürlich fielen einige mehr auf als andere. Bei der Analyse der Leistung von Agustín Rossi, der großen Figur in der Superklassik, die Boca Juniors bei Monumental gegen River Plate geschlagen hat, sollte zunächst erwähnt werden, dass er die Vorwarnung des wahrscheinlich besten argentinischen Fußballspielers gewonnen hat: Julián Álvarez. Bei zwei Gelegenheiten (einmal für eine Zeit) senkte der blau-goldene Torhüter die Jalousie an seinen Zaun, als der Millionärs-Angreifer sein Team hätte überholen und dann binden können.

Es gab jedoch Ablehnungen und Sicherheit auf allen Seiten durch den Torhüter, der in Chacarita auftauchte. Er deaktivierte einen guten Freistoß von Juanfer Quintero und wählte den letzten Kopfball von Agustín Palavecino, als das Spiel starb, als den besten seiner Interventionen.

„Über mein Spiel hinaus haben wir uns sehr bemüht. Ich trage von meinem Platz aus bei, Die Jungs rennen dem Ball hinterher. Wir haben uns vorgenommen, ein Spiel wie dieses zu spielen, wir sind mit dem Ergebnis und dem Team zufrieden „, sagte er nach dem Spiel. Er fügte hinzu: „Wir sind Boca, jenseits von River, alle Teams kümmern sich um Boca und versuchen, ihn anders zu spielen. Es wurde im Turnier demonstriert, es ist eine große Freude für alle.“

Agustín Rossi hatte in den 90 Minuten eines Spiels eine Weihvorstellung: Diese Analyse hatte wurde in der letzten Sitzung gemacht. Als herausragende Figur in mehreren Definitionen für Strafen hatte der Torhüter aus Boca nach den letzten 1-2 im Monumental Kritik geregnet, da er für die beiden Tore des Rivalen verantwortlich war.

Juan Román Riquelme, der ihn schon vor seinem Anführer von Boca nach einem schweren Fehler in einem Spiel der Copa Libertadores unterstützt hatte, hatte vor einigen Wochen auf seine großartigen Neuigkeiten hingewiesen. Er dachte über sein Vertrauen in Strafen nach und übte unbewusst Druck auf ihn aus: „Wir haben Glück, einen Bogenschützen zu haben, der im Elfmeterschießen gut abschneidet. Ein Torhüter, der sich im Elfmeterschießen ruhiger fühlt als wenn er das Spiel spielt, ist eine verrückte Sache.“

LESEN SIE WEITER: