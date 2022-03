Zelenski schließt die Anerkennung der vom Kreml geforderten Unabhängigkeit des Donbass aus

Washington, 20. März Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte an diesem Sonntag, er sei „bereit“, mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu verhandeln, um den Krieg zu beenden, schloss jedoch die Anerkennung der Unabhängigkeit Donbas und der russischen Souveränität über die Krim aus. In einem Interview mit CNN erklärte der Präsident nachdrücklich, dass er keine „Verpflichtungen eingehen werde, die die territoriale Integrität und Souveränität beeinträchtigen“ der Ukraine. Der Kreml hat es zur Bedingung gemacht, dass seine Invasion beendet wird, dass Kiew sich weigert, in die NATO einzutreten, die Unabhängigkeit der selbsternannten Republiken Donezk und Lugansk im Donbass und die russische Kontrolle über die Krim anerkennt, die 2014 von Moskau annektiert wurde. „Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, um mit Putin zu verhandeln und mit ihm zu sprechen. Wenn diese Versuche scheitern, bedeutet das den dritten Weltkrieg „, sagte Zelensky über die Verhandlungen, die beide Länder in Belarus geführt haben. Der Präsident erklärte jedoch, dass er „als Präsident und Bürger“ die Unabhängigkeit der ukrainischen Gebiete nicht anerkennen kann. Er versicherte, dass das ukrainische Volk dies klargestellt habe, da „es keine russischen Soldaten mit einem Blumenstrauß, sondern mit Mut und Waffen in den Händen empfangen hat“. In Bezug auf den eventuellen Beitritt zur NATO versicherte Zelenski, dass dieselbe Allianz die Zulassung zur Ukraine ausgeschlossen habe. Daher war er der Ansicht, dass Kiew mit seinen Verbündeten nach „anderen Sicherheitsalternativen“ suchen sollte. „Die Ukraine kann nicht sagen, dass sie nicht in die NATO eintritt. Es ist die NATO, die gesagt hat, dass sie die Ukraine nicht zulassen wird „, sagte er. Während Zelenski die militärische und bewaffnete Unterstützung schätzte, die er von NATO-Mitgliedern erhalten hatte, um sich der Invasion zu stellen, behauptete er, dass der Krieg nicht begonnen hätte, wenn die Ukraine als Mitglied der Allianz zugelassen worden wäre. Der ukrainische Präsident jüdischer Herkunft rebellierte, dass „eines der wenigen Male“, die er seit Beginn der Invasion gelacht hat, als er Putin sagen hörte, dass das Ziel der Militäroperation darin bestehe, die Ukraine zu „entnazifizieren“. Die Invasion, die am 24. Februar nach wochenlangen Spannungen an der Grenze aufgrund der Ansammlung russischer Truppen begann, hat laut UN zur Flucht von drei Millionen Flüchtlingen und zum Tod von mindestens 900 Zivilisten geführt.