Yulimar Rojas und Armand Duplantis schreiben weiterhin Geschichte

Die Weltmeisterschaft in der Leichtathletik hat ihre beiden Protagonisten für den letzten Tag reserviert: Der Venezolaner Yulimar Rojas (15,74 Meter) im Dreifachsprung und der schwedische Armand Duplantis (6,20 m) im Stabhochsprung hingen an diesem Sonntag zwei Goldmedaillen und verbesserten damit auch ihre eigenen Weltrekorde.

Die Stark Arena in Belgrad erlebte daher zwei Momente der Geschichte, die nur durch wenige Stunden getrennt waren.

In der Morgenschicht war die Königin Yulimar, der erneut seine enorme Überlegenheit im Dreifachsprung bestätigte.

Mit dem Titel als einzige Athletin, die 15 Meter übertreffen konnte (bei ihrem ersten Versuch, dritter und fünfter), erreichte Rojas im sechsten und letzten Sprung den Rekord und erzielte ihren dritten „Indoor“ -Weltmeistertitel nach denen, die in Portland-2016 und Bimingham-2018 gewonnen wurden (2020 gab es keine Meisterschaft) aufgrund der Pandemie).

Mit diesem 15,74-m-Sprung in Belgrad verbesserte die Venezolanerin ihren bisherigen Weltrekord (15,67), den sie 2021 bei den Spielen in Tokio erzielt hatte, um sieben Zentimeter, wo sie die Goldmedaille gewann und den historischen Rekord der Ukrainerin Inessa Kravets seit 1995 übertraf (15,50 m).

Rojas (der in einem großen internationalen Wettbewerb nicht verloren hat, seit die Kolumbianerin Caterine Ibargüen ihn bei den Rio-Spielen 2016 besiegt hatte) hatte auch den besten historischen Hallenrekord seit dem Sprung von 15,43 m in Madrid im Februar 2020.

Der 26-jährige, 1,92 m hohe Venezolaner wurde vom Kubaner Iván Pedroso, Olympiasieger im Weitsprung im Jahr 2000, trainiert und fügt mit perfekter Technik unter anderem hervorragende körperliche Qualitäten hinzu.

Ihr Ziel wird es nun sein, ihren Outdoor-Weltmeistertitel im Juli in Eugene (USA), drei Jahre nach der Krönung in Doha-2019, zu revalidieren. Nicht zu vergessen, seinen Weltrekord weiter zu verbessern.

„Ich wurde geboren, um 16 Meter zu springen, und das inspiriert mich, andere zu inspirieren... Ich weiß, dass ich 16 Meter in den Beinen habe und das ist mein Ziel „, sagte Rojas.

- Talisman-Stadion -

Wenige Stunden später war Duplantis an der Reihe, der mit seinen 6,20 Metern im Stabhochsprung seinen ersten Indoor-Weltmeistertitel gewann.

Der bisherige Weltrekord des Schweden (6,19 m) wurde erst vor zwei Wochen in derselben Halle in der serbischen Hauptstadt aufgestellt.

Der Olympiasieger schlug den Brasilianer Thiago Braz (5,95 m) und den Amerikaner Chris Nilsen (5,90 m) auf dem Podium des Finales an diesem Sonntag, Silber und Bronze.

Nachdem er sich im Wettbewerb Gold gesichert hatte, stand Duplantis vor der Herausforderung, seinen Rekord zu brechen. Im dritten und letzten Versuch schaffte er es, die 6,20-m-Balke zu überwinden.

Dies ist das dritte Mal, dass Duplantis seinen eigenen Weltrekord verbessert hat, seit es dem Franzosen Renaud Lavillenie im Februar 2020 entrissen wurde.

„Ich bin bereits über sechs Meter genug gesprungen, um zu wissen, dass es jederzeit möglich ist, Rekorde zu brechen. Ich weiß, was ich brauche, um an der Spitze zu bleiben „, sagte er.

Duplantis hatte bei Weltmeisterschaften bisher weder drinnen noch draußen Gold erzielt.

Fügen Sie diesen neuen Erfolg dem Gold bei den Olympischen Spielen 2021, beim European Open Air 2018 und bei der European Indoor 2021 hinzu.

- Silber für die spanische Staffel -

Der Amerikaner Grant Holloway seinerseits erreichte seinen Weltrekord für 60-Meter-Hürden im Halbfinale (7,29). Dann gewann er im Finale Gold, aber mit einer etwas längeren Zeit (7,39).

In den restlichen Ereignissen des letzten Belgrader Tages ging das Gold an den Südkoreaner Sanghyeok Woo (Hochsprung), den Äthiopier Selemon Barega (3.000 Meter), die serbische Ivana Vuleta (Weitsprung), den Amerikaner Ajee Wilson (800 Meter), den Äthiopier Samuel Tefera (1.500 m) und die 4x400 m Staffelteams aus Belgien (Männer) und Jamaika (Frauen).

Spanien war Silber in der 4x400-Meter-Staffel der Männer und schloss diese Weltmeisterschaft mit zwei Medaillen ab, nach dem Gold von Mariano García am Samstag in 800 Metern.

