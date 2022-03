Xavi Hernández: „Der Gewinn von 0-4 stärkt das Projekt und stärkt mich“

Madrid, 20 März Xavi Hernández, Trainer von Barcelona, erklärte an diesem Sonntag, dass der 0:4-Sieg in Santiago Bernabeu gegen Real Madrid „das Projekt verstärkt“ und ihn verstärkt, obwohl er zugab, dass es nicht nötig ist, euphorisch zu sein, weil er keinen Titel gewonnen hat und „wir müssen weitermachen mit maximaler Demut arbeiten“. Das Team von Barça besiegte Real Madrid mit einem Doppel des Gabuners Pierre-Emerick Aubameyang und zwei weiteren Toren von Ferrán Torres und dem Uruguayer Roland Araujo. „Heute war ein Match, um Persönlichkeit und Mut zu haben und keine dummen Eier zu verlieren. Das Spiel wurde zu jeder Zeit kontrolliert und ich denke, wir waren überlegen „, sagte Xavi auf einer Pressekonferenz. Der Trainer von Barça war „stolz und sehr glücklich“ über diesen ersten Sieg in Santiago Bernabeu als Trainer von Barcelona und sagte, dass die Fans „es genießen müssen, weil es in letzter Zeit nicht viele Freuden gab, besonders bei den Klassikern“. „Auf diese Weise lässt sich dieses Projekt ausbauen. Auf diese Weise müssen wir weitermachen. Wir haben gezeigt, dass wir mit jedem konkurrieren können, der auf diese Weise spielt „, gestand Xavi, der betonte, dass er, abgesehen davon, dass er Trainer ist, den Barça-Club „fühlt“. „Ich denke, Barcelona ist der beste Club der Welt und deshalb ist es ein Tag zum Genießen. Es kostet viel, 0-4 im Bernabeu zu gewinnen, wenn es so gut spielt. Es gab Spieler, die kritisiert und beurteilt wurden und heute haben sie gezeigt, dass sie Persönlichkeit und Mut haben. Der Gewinn von 0-4 stärkt mich und das Projekt und das Modell des Spiels wirklich, obwohl ich keinen Ruhm brauche, haben es die Spieler und Barcelonismo besser „, sagte er. „Ich fühle mich nicht als persönlicher Sieg, sondern als Sieg für eine Gruppe und für Barcelona. Das macht mich glücklich „, sagte Xavi, der auch negative Dinge aus dem Spiel herausgeholt hat, wie die Entspannung seines Teams in den letzten Minuten. „Um gut Fußball zu spielen, muss man alle neunzig Minuten machen. Es muss uns sehr wütend machen, Eier zu verlieren und uns zu entspannen. Heute gab es Zeiten, in denen ich wütend wurde. Wenn es keine Nachfrage gibt, gibt es keine Ergebnisse. Wir müssen mit äußerster Demut arbeiten und Solidarität mit der Gruppe haben, da die Ziele der Saison nicht erreicht wurden „, betonte er. Schließlich sprach Xavi Hernández über die echten Chancen seines Teams, um den Meistertitel zu kämpfen. „Es ist schwierig, weil Real Madrid stark ist und es nur noch wenige Spiele gibt, aber wir sollten es nicht ausschließen. Wir müssen diesen Weg fortsetzen, was der richtige Weg ist „, schloss er.