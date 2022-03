Wahlen 2022: Die „recycelten“ Kandidaten, mit denen Morena, PAN und MC gewinnen wollen

Angesichts der Wahlen 2022, bei denen die Mexikaner am 5. Juni zu den Wahlen zurückkehren werden, um ihren nächsten Gouverneur in sechs Staaten der Republik zu wählen, haben die politischen Parteien ihre Kandidaten vorgestellt. Wie dies kürzlich bei den Wahlprozessen des Landes der Fall ist, bieten einige keine Vorschläge an neu bei den Bürgern.

Und es ist so, dass die politischen Institute zwischen Kontroversen und Seitenwechseln die Aufmerksamkeit auf einige der Fahnenträger gerichtet haben, die um die Gouverneure von Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Durango und Quintana Roo.

Dies ist der Fall von Movimiento Ciudadano (MC), das vorschlägt, sich als dritter Weg vor den Blöcken zu konsolidieren, die „Mexikos Vergangenheit“ repräsentieren, mit der Institutional Revolutionary Party (PRI), der National Action Party (PAN) und der Partei der Demokratischen Revolution (PRD) in der Allianz Es geht für Mexiko; und die „Zukunft Mexikos“ mit Moreno Regeneración Nacional (Morena) ohne starken Kandidaten auf der Abstimmung wie jetzt Präsident Andrés Manuel López Workshop (AMLO).

Für diesen Wahlprozess entschied sich die orangefarbene Partei jedoch erneut dafür, Politiker der PRI, PAN und Morena zu recyceln, von Arturo Díez Gutiérrez in Tamaulipas, ehemaliger Bürgermeister von Ciudad Victoria für die Trikolore, bis hin zu Francisco Xavier Berganza in Hidalgo, ehemaliger Sänger, der in sechs politischen Parteien gespielt hat.

Zwischen Kontroversen und Seitenwechseln haben die politischen Institute die Aufmerksamkeit auf einige der Fahnenträger gerichtet (Abbildung: Jovani Pérez/Infobae)

Sein Plan war es, Politiker zu rekrutieren, die wegen „Brüchen“ mit ihren politischen Instituten abgereist sind, wie seinen aufstrebenden Gouverneur von Oaxaca, Alejandra García Morlan, der nach 24 Jahren Mitgliedschaft aus der PAN ausgetreten ist; das von Aguascalientes, Anayeli Muñoz Moreno, ehemaliger lokaler Abgeordneter von die Green Ecologist Party (PVEM) oder Patricia Flores Elizondo in Durango, Leiterin des Amtes des Präsidenten der Republik während der sechsjährigen Amtszeit Felipe Calderón und ein Antragsteller, der sich einen Tag später mit der orangefarbenen Flagge anmeldete, dass sein Rücktritt von Blau und Weiß angekündigt wurde.

Obwohl der Kandidat, der auch innerhalb der Militanz etwas zu besprechen gab, Roberto Palazuelos war, kündigte die Partei ihn zu Beginn des Jahres als Vorkandidaten für das Gouverneur von Quintana Roo an, aber angesichts der Drohung, „Konten zu begleichen“, falls er an die Macht kam und sein Foto mit dem angeblichen ehemaligen Führer des Golfkartells, José Manuel Garza Rendón, wurde durch Morena-Senator José Luis ersetzt Pech Várguez.

Der Gesetzgeber von Morenista strebte 2016 die Kandidatur für die Regierung von Quintana Roo an und belegte damit den dritten Platz. Für die Wahl am 5. Juni versuchte Pech Várguez erneut, Fahnenträger der Kirschpartei zu sein, aber nach der Meinungsumfrage, die Morena unter Militanten und Unterstützern durchführte, stellte er sich hinter Mara Lezama als zweitbestplatzierter Anwärter auf.

Der Senator unterstützte Lezamas Kandidatur nicht und kündigte in seinen Netzwerken an: „Ich habe beschlossen, meine Entscheidung, den Kandidaten der Grünen (PVEM) und Morena für die Regierung nicht zu unterstützen, öffentlich zu machen; ohne Demut ist es nicht möglich, Einheit zu erreichen, weil Stolz es uns nicht erlaubt, uns in die Lage anderer zu versetzen, uns selbst nicht zu verstehen oder uns selbst zuzuhören.“

Nachdem der Hotelunternehmer seine Vorkandidatur zurückgezogen hatte, ernannte die Nationale Wahlversammlung der Bürgerbewegung Pech Várguez zu ihrem offiziellen Kandidaten für die Regierung.

Die Partei von Präsident López Obrador, Morena, wurde nicht zurückgelassen, da sie versuchen wird, die Landesregierungen mit dreifarbigen Kandidaten wie Américo Villarreal Anaya in Tamaulipas zu gewinnen, Sohn des ehemaligen PRI-Gouverneurs Américo Villarreal Guerra und Parteimitglied seit 34 Jahren; oder Julio Menchaca Salazar für Hidalgo, der 1980 seine Mitgliedschaft im Institutionellen Revolutionär begann, 2005 Vorkandidat für die Landesregierung und 2015 auf Farben verzichtete.

Während Nora Ruvalcaba Gámez, eine Militante, die seit 1997 ihre politische Karriere in der Sol Azteca begann, ihren dritten Versuch der Regierung von Aguascalientes war seit 2010 zum ersten Mal als Fahnenträger von der PRD und das zweite Mal im Jahr 2016 bei der Morena Flagge.

Wie Ruvalcaba Gámez wurde der ehemalige Perredist Salomón Jara Cruz nominiert, um für die Koalition Juntos Hacemos Historia um das Gouverneur von Oaxaca zu kämpfen. Zu dieser Zeit hatte der heutige Morenista verschiedene Positionen in der PRD inne, 1989 als Gründungsmitglied der Partei und 1992 als Vorsitzender des staatlichen Lenkungsausschusses.

Die Koalition von Va por México zog es vor, die Fahnenträger, die um einen der Staaten konkurrieren werden, aus ihren Reihen zu nehmen. Der einzige Kandidat, der kürzlich im Auge des Hurrikans war, war jedoch der Gesetzgeber Laura Lynn Fernández Piña, Kandidatin für das Gouverneur von Quintana Roo durch die PAN-PRD-Koalition, argumentierte nach dem Verlassen der Bank der Grünen es gab keine Räume mehr für eine stärkere Entwicklung und Wachstum.

Fernández Piña war aktiver Teil der PVEM und der Institutionellen Revolutionären Partei, in dem Maße, als er ein Vorkandidat für die Gemeindepräsidentschaft von Benito Juárez in Quintana Roo war, Kandidat für den Bundesabgeordneten für Distrikt 3 desselben Staates und schließlich Präsident der PRI in Cancun.

In der Zwischenzeit haben kleine Parteien wie Nueva Alianza, Labour Party (PT) und Green Ecologist beschlossen, sich für die meisten Kandidaturen mit Morena zusammenzuschließen, mit Ausnahme von Aguascalientes, wo sich die Green Working Alliance (PT-PVEM) für Martha Cecilia Márquez Alvarado entschieden hat, die bis November letzten Jahres war Senator für Nationale Aktion.

LESEN SIE WEITER: