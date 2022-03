Vive Latino 2022: Gepe und der Luxus des chilenischen Rocks beim Festival

Nach der tiefen Begeisterung, mit der die Teilnehmer von Vive Latino im Autodromo Hermanos Rodriguez ankamen, begann die Musik mit Künstlern wie Blossom, Serbien und O Kills.

Gegen 15:35 Uhr begann der chilenische Sänger Gepe auf der Indian Stage seinen Auftritt und überraschte seine Fans mit einigen besonderen Gästen.

Gepe bei Vive Latino 2022. Der chilenische Sänger hatte Sänger wie Alex Ferreira, Daniela Spalla und Esteman als Gäste auf den Bühnen der indischen Szene für eine Show voller Luxus, Tanz und Leidenschaft (Foto: Gustavo Azem /Infobae México)

Daniela Spalla aus Argentinien kam auf die Bühne, um Timidez zu spielen, und später nahmen Esteman und Alex Ferreira an dem Konzert teil. Es sei darauf hingewiesen, dass Gepe während seiner Show eine hervorragende Ballettleistung hatte.

Der volle Name dieses Sängers ist Daniel Alejandro Riveros Sepulveda und er wurde am 28. September 1981 in Santiago, Chile, geboren.

