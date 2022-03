Video: „Die Wahrheit muss nirgendwo danach suchen“, hätte Manuela Gomez ihrem Ex Hinweise gegeben

Am 14. März bestätigte Juan Esteban Ibarra, ehemaliger Partner von Manuela Gómez, dass seine Beziehung zu Manuela Gómez beendet sein würde. Deshalb beschloss er, über seine „InstaStories“ mit seinen Anhängern zu sprechen, weil er es für einen Prozess hielt, der Teil seines Privatlebens ist.

„Ich habe vor ein paar Wochen mit Manuela Schluss gemacht, also war es eine Entscheidung zwischen uns, aufgrund von Fehlern denke ich, dass es eine Privatangelegenheit ist. So wird es jetzt für mich sein und ich danke allen Menschen, die mir ihre Liebe gezeigt haben „, sagte Ibarra in ihren Instagram-Geschichten.

In einer kürzlich vom Inhaltsgenerator veröffentlichten Veröffentlichung gab er jedoch einige Aussagen ab, die angeblich Hinweise gegen seinen Ex-Partner geben sollen.

„Du musst nirgendwo nach der Wahrheit suchen, es ist nichts anderes als dass du Glauben hast und Gott fragst, ob du etwas erkennen willst, das Gott dir den Weg zeigen wird und ich habe die Wahrheit allein gefunden“, sagte die Geschäftsfrau über ihren Instagram-Account.

Laut Manuela Gómez hat sie in den letzten Tagen einige Anrufe erhalten, in denen sie vor einigen Dingen gewarnt wurde, die hinter ihrem Rücken passiert sind. Dies wurde durch die Beweise bestätigt, die ihr von der Person, die sie kontaktiert hat, gegeben wurden.

„Es lohnt sich wirklich nicht, für Dinge zu leiden, die mein Leben quälen. Dank dieses Anrufs öffnete ich meine Augen und nahm eine ganz andere Lebenseinstellung ein, um glücklich zu sein, weiter um mein Leben zu kämpfen und das war's“, schloss der Influencer.

Hier ist der vollständige Inhalt von Manuela Gómez :

Die Aussagen von Manuela Gómez wurden schnell auf verschiedenen Unterhaltungsportalen wie „Gismes Hoy Col' viral, überstiegen 17.000 Aufrufe und näherten sich 400 Likes. Einige der Kommentare weisen darauf hin, dass der Inhaltsgenerator sehr von ihrem Ex-Partner begeistert war.

„Machen Sie keine Kommentare von ehemaligen Paaren, deshalb ist es schädlich für Erholung und schlechte Energien, neue zu löschen und zu erzählen“, „Super, das ist die Einstellung, warum leiden, damit andere Spaß haben. 👏 Gott sei Dank, bevor ich ihn abnehme“, „Mach dir keine Sorgen, dass es meiner Königin, die sich im Leben gut verhält, gut geht es so ruhig Segnungen werden kommen „, „Sie ist angeblich immer ruhig, aber sie fühlt sich unwohl“, unter anderem.

Am vergangenen Montag, dem 14. März, brachte die Influencerin Paisa das Thema aus ihren Instagram Stories auf den Tisch, um ihrer Gruppe von Followern von ihrer Idee zu erzählen, Kolumbien zu verlassen, und gleichzeitig ein paar ruhige Worte bezüglich des Betriebs ihres Unternehmens zu sagen.

„Ich habe sehr ernsthaft darüber nachgedacht, das Land zu verlassen. Wie auch immer, ich nehme den Job an, wir verkaufen weiter, ich werde mir wieder ansehen, wie ich all die Dinge in meinem Leben verwalte. Offensichtlich ist es nicht so einfach zu sagen, dass ich morgen das Land verlasse, denn wenn es nach mir ginge, wäre ich nicht einmal hier, ich würde nicht einmal nach Hause gehen, aber hey, ich muss mir ansehen, wie ich die Sache mit den Hunden löse, ich muss mir noch einmal ansehen, wie ich das Unternehmen unterbringe, ich muss eine Menge Dinge verwalten, um das zu können verlassen.“

LESEN SIE WEITER: