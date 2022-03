Verstappen: „Es war sehr schmerzhaft, dass wir beide Autos verlassen haben“

Sport schreiben, 20 März Der Niederländer Max Verstappen (Red Bull), der letzte Formel-1-Weltmeister, der in der vorletzten Runde abreiste, als er Zweiter wurde, der Große Preis von Bahrain, der erste der Meisterschaft, erklärte auf der Rennstrecke von Sakhir, dass „es sehr schmerzhaft war“, dass sie „die beiden aufgeben mussten“ Autos seiner Escudería „, in einem Rennen, das sein mexikanischer Teamkollege Sergio Pérez auch nicht beendet hat. „Das letzte Problem schien mit dem Kraftstoffsystem zu liegen, also musste ich in Rente gehen; und es war äußerst schmerzhaft für unsere Autos, dass wir beide im Stich lassen mussten“, sagte Verstappen, 24, zwanzigmaliger Gewinner in der Königin-Kategorie, die Hälfte davon letztes Jahr, als er die Regierungszeit des siebenfachen Weltmeisters English Lewis beendete Hamilton (Mercedes), Dritter an diesem Sonntag in Bahrain. „Wir wissen noch nicht genau, was schief gelaufen ist, aber es ist klar, dass wir die Daten analysieren und sicherstellen werden, dass wir daraus lernen“, sagte der junge niederländische Star. „Der Motorsport ist unvorhersehbar und diese Dinge können passieren. Dies ist das erste Rennen, es werden noch viele weitere folgen „, tröstete sich Verstappen an diesem Sonntag, nachdem er in Bahrain abgereist war. CHEF Arche/ismus