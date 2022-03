Venezuela begrüßt Tunesien am 66. Jahrestag seiner Unabhängigkeit

Caracas, 20 Mrz Die Regierung Venezuelas begrüßte Tunesien am Sonntag, dem 66. Jahrestag seiner Unabhängigkeit von Frankreich. „Anlässlich des 66. Jahrestages seiner Unabhängigkeit richten wir einen brüderlichen Gruß an das brüderliche Volk Tunesiens. Venezuela erhöht die Kämpfe gegen die französische Kolonialherrschaft „, sagte das Außenministerium des karibischen Landes auf seinem Twitter-Account. Tunesien erlangte am 20. März 1956 seine Unabhängigkeit von Frankreich. Am 8. Februar prangerte Amnesty International (AI) den „Angriff“ des Präsidenten der Republik, Kais Said, auf die Unabhängigkeit der Justiz in Tunesien an, nachdem er ein bevorstehendes Dekret zur Auflösung des Obersten Rates der Justiz (CSM) angekündigt hatte, dem er Korruption und politisches Sektierertum vorwirft. Diese Maßnahme „stellt eine ernsthafte Bedrohung für das Recht auf ein faires Verfahren in Tunesien dar. Wenn der Präsident ein Dekret zur Auflösung oder Aussetzung der Institution erlässt, klingt dies wie ein Todesurteil für die Unabhängigkeit der Justiz des Landes „, sagte Heba Morayef, Regionaldirektor von Amnesty International für den Nahen Osten und Nordafrika. Nach Ansicht von Morayef hat Said seit der Verordnung des Ausnahmezustands am 25. Juli 2021 fast alle institutionellen Kontrollen im Land abgebaut, und der CSM war die letzte Bastion der gerichtlichen Unparteilichkeit geblieben und forderte eine Berichtigung dieser Maßnahme. Seit Said am 25. Juli 2021 den Ausnahmezustand ausgerufen hat, der die Einstellung des damaligen Premierministers Hichem Mechichi und die unbefristete Suspendierung der Versammlung beinhaltete, hat er fast die gesamte Verfassung von 2014 eingefroren und die vollen Befugnisse übernommen, um „den sozialen Frieden wiederzugewinnen“. Eine Initiative, die von den meisten politischen Parteien als „Staatsstreich“ beschrieben wurde, während andere sie als „Berichtigung“ der Revolution von 2011 betrachten.