Telegram kehrt nach Brasilien zurück, nachdem es die von Bolsonaro veröffentlichten „Fakenews“ entfernt hat

Brasilia, 20 Mrz Ein Richter des Obersten Gerichtshofs von Brasilien hat am Sonntag die Aussetzung des Dienstes von Telegram im Land für nichtig erklärt, nachdem die Plattform unter anderem falsche Informationen von Präsident Jair Bolsonaro zurückgezogen hatte „gerichtliche Entscheidungen“. Die Entscheidung, Telegram zu entsperren, wurde von Richter Alexandre de Moraes getroffen, der am vergangenen Freitag die Einstellung der Tätigkeit des Antrags im Land wegen „wiederholter Verstöße“ gegen Gerichtsbeschlüsse anordnete. Unter anderem wurde die Rücknahme falscher Informationen, die von Bolsonaro verbreitet wurden, gefordert, das Unternehmen wurde aufgefordert, seinen Plan zur „Bekämpfung von Desinformation“ zu erläutern und einen gesetzlichen Vertreter in Brasilien zu ernennen, den es noch nicht eingehalten hatte und der gemäß den nationalen Gesetzen erforderlich ist im Land zu operieren. In der an diesem Sonntag veröffentlichten Entscheidung erklärte De Moraes, dass Telegram diese und andere Bestimmungen „bereits eingehalten“ habe und damit die Einstellung der Dienste, die er selbst am vergangenen Freitag angeordnet hatte, aufgehoben habe. Einer der widersprüchlichsten Punkte war der Widerstand von Telegram, falsche Informationen, die von Bolsonaro veröffentlicht wurden, aus seinem Inhalt zu entfernen, was Zweifel an der Transparenz der elektronischen Wahlurnen aufkommen lässt, die bei den Wahlen im kommenden Oktober verwendet werden. Das elektronische Abstimmungssystem wurde vor zwei Jahrzehnten in Brasilien eingeführt und war nie Gegenstand einer Betrugsbeschwerde, aber Bolsonaro, der 2018 mit denselben Wahlurnen gewählt wurde, argumentiert ohne Beweise, dass sie „manipulierbar“ sind und zum Betrügen anregen. Bolsonaro, der im Oktober zur Wiederwahl kandidieren will, hielt die vom Obersten Gerichtshof angeordnete Blockade für „unzulässig“ und entschied, dass die Regierung gegen diese Entscheidung Berufung einlegen werde, obwohl dies nun auch nichtig war, nachdem Telegram beschlossen hatte, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten und mit dem Justiz. Der rechtsextreme Führer hat den Ton seiner Kritik am Wahlsystem erhöht, da Meinungsumfragen in den letzten zwei Jahren einen starken Rückgang seiner Popularität ergeben haben. Den Umfragen zufolge ist der ehemalige Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der große politische Antagonist des derzeitigen Präsidenten, der fast 45% wählen will, der klare Favorit für Oktober, verglichen mit den 30%, die Bolsonaro erhalten würde.