Sonntag, 20. März 2022 (20.00 GMT)

UKRAINISCHEN KRIEG ================== SITUATION - Internationale Ausarbeitung - Die russische Offensive in der Ukraine beginnt ihren fünfundzwanzigsten Tag, da die Kämpfe im Norden und Südosten des Landes weitergehen, da im Verhandlungsprozess über einen Waffenstillstand keine greifbaren Fortschritte erzielt wurden. (GESENDET) (Foto) (Video) BELAGERUNG - Odessa (Ukraine) - Die junge Galyna Balabanova hat die letzten drei Wochen der russischen Belagerung in Mariupol im Südosten der Ukraine verbracht, wo ihre Nachbarn von Regenwasser und Kochtauben von der Straße überlebt haben. Von Isaac J. Martin (Sondergesandter) (CHRONIK) (GESENDET) (Foto) USA - Washington - US-Präsident Joe Biden bereitet nächste Woche seine Reise nach Europa vor, wo er sich mit seinen NATO-Verbündeten treffen wird, um eine gemeinsame Strategie für den russischen Einmarsch in die Ukraine zu koordinieren. HAUSTIERE - Warschau - Die überwiegende Mehrheit der ukrainischen Familien kommt nach Polen, indem sie an der Hundeleine ziehen oder einen Katzenträger halten, was polnische Nachbarn dazu veranlasst hat, Futter, Spielzeug, Leinen und Geschirr für Haustiere zu spenden, während NGOs versuchen, Tiere zu retten, die in Zoos im Nachbarland gefangen sind. Von Imane Rachidi (CHRONIK) (GESENDET) (Foto) (Video) ______________ CORONAVIRUS PERU - Lima - Die Covid-Pandemie wird in Peru nicht nur als eine weitere Episode in der Geschichte untersucht, da es sich um ein Ereignis handelt, das mehrere Konsequenzen hat, wie Ungleichheit und die Öffnung sozialer Lücken, die laut der neuesten von Oxfam herausgegebenen Studie sehr schwer zu schließen scheinen. Von Paula Bayarte. (GESENDET) (Foto) (Video) HAITI-KRISE - Port-au-Prince - Der Premierminister von Haiti, Ariel Henry, ist seit acht Monaten an der Macht, ohne einen Konsens über die Ernennung der Mitglieder des Gremiums erzielen zu können, das Wahlen ausrufen wird. (GESENDET) ARAMCO RESULTS - Riad - Der saudische Staatsbesitz Aramco, der als das größte Ölunternehmen der Welt gilt, verdoppelt seinen Nettogewinn vor der Pandemie und kündigt eine 50-prozentige Steigerung der Gasproduktion bis 2030 an. (GESENDET) SPANIEN PROTESTA - Madrid - Zehntausende von Landwirten und Viehzüchtern demonstrierten an diesem Sonntag in Madrid angesichts der hohen Treibstoffkosten und der niedrigen Preise, zu denen sie gezwungen sind, ihre Produkte zu verkaufen, als sie kürzlich gegen die Reihe sozialer Mobilisierungen in Spanien protestierten. (GESENDET) (Foto) (Video) SPANIEN MAROKKO - Madrid - Marokko schließt die diplomatische Krise, mit der Spanien seit einem Jahr konfrontiert war, mit der Rückkehr seines Botschafters in Madrid, nachdem die spanische Regierung den marokkanischen Autonomievorschlag für die ehemalige spanische Kolonie Westsahara gebilligt hatte. (GESENDET). ANALYSE ============= WAHLEN IN KOLUMBIEN - Bogotá - Die Transparenz des Wahlsystems wirft Zweifel nach dem Fiasko auf, das die Stimmenzahlen für den Senat und das Unterhaus nur 70 Tage vor einer entscheidenden Präsidentschaftswahl geändert hat. (GESENDET) CHRONISCH =========== MEXICO WATER - Mexico City - Mängel in Bewässerungssystemen, weitgehend veraltet, und mangelnde Technik sind die Hauptprobleme eines Teils des mexikanischen Agrarsektors, der als Bösewicht beim Missbrauch von Wasser angesehen wird.Von Juan Manuel Ramírez G. (ENVIADA) (Foto) LOLLAPALOOZA FESTIVAL - Santiago de Chile - Das Lollapalooza Festival endet in Chile nach zwei Tagen voller Musik mit Künstlern wie Miley Cyrus oder der Rockband Foo Fighters unter weiteren hundert Musikern, die den Bicentennial Park Cerrillos nach zwei Jahren ohne die Veranstaltung aufgrund der Pandemie übernahmen. (GESENDET) (Foto) (Video) BANGLADESCH USA - Dhaka - Bangladesch hat an diesem Sonntag 100 Tage gedient, seit die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen ihre Elitepolizei verhängt haben, denen schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Diese Zeit fiel mit einer Pause in den sogenannten „Schießereien“ oder außergerichtlichen Todesfällen mutmaßlicher Krimineller zusammen.Von Azad Majumder ( GESENDET) (Archivressourcen auf phototeca.com: Code: 8013160198 und andere) INTERVIEW ============== GERARDO ARREOLA - Mexiko-Stadt - Der mexikanische Schriftsteller Gerardo Arreola, Autor des Buches „Kuba, die Zukunft unter Debatte“, sagt in einem Interview mit Efe, dass fehlende Entscheidungen zur Lösung wirtschaftlicher Probleme und zunehmende Unterdrückung nicht der beste Weg sind, um die Krise auf der Insel zu lösen. Von Gustavo Borges (SENT) (Foto) amg/ch Internationales Efe