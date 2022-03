San Felipe, Niederkalifornien, verzeichnet ein Erdbeben der Magnitude 4,0

Ein Erdbeben mit einer Magnitude von 4,0 und einer Tiefe von 10 Kilometern alarmierte die Einwohner der Stadt San Felipe heute um 1:19 Ortszeit (7:19 UTC).



Die Bewegung hatte als Epizentrum 70 km östlich dieser Bevölkerung im Bundesstaat Baja California, nach vorläufigen Informationen.

Die Auswirkungen auf menschliche Opfer und Sachschäden, die durch diese tellurische Bewegung im Bundesstaat Baja California verursacht wurden, sind angesichts der jüngsten Ereignisse noch nicht erwiesen.



Angesichts erheblicher seismischer Aktivitäten empfiehlt das National Center for Disaster Prevention (Cenapred), keine Gerüchte oder falschen Nachrichten zu verfallen und nur offiziellen Quellen wie den Katastrophenschutzbehörden, sowohl auf lokaler als auch auf staatlicher Ebene, sowie auf Bundesebene zu berichten.



Überprüfen Sie nach einem Zittern Ihr Haus auf mögliche Schäden, verwenden Sie Ihr Handy nur im Notfall, zünden Sie keine Streichhölzer oder Kerzen an, bis Sie sichergestellt haben, dass kein Gas austritt, und denken Sie daran, dass Nachbeben des Erdbebens auftreten können.



Sie können vor einem Erdbeben auch die folgenden Schritte ausführen: Erstellen Sie einen Katastrophenschutzplan, nehmen Sie an Evakuierungsübungen teil, identifizieren Sie Sicherheitszonen zu Hause, in der Schule oder am Arbeitsplatz und bereiten Sie einen Notfallrucksack vor.



Bleiben Sie während eines Erdbebens ruhig und bleiben Sie in einer sicheren Zone. Halten Sie sich von herunterfallenden Gegenständen fern. Wenn Sie in einem Auto sitzen, parken Sie und halten Sie sich von Gebäuden, Bäumen und Stangen fern. Wenn Sie sich an der Küste befinden, halten Sie sich vom Strand fern und suchen Sie Zuflucht in hohen Gebieten.

(Abbildung: Jovani Perez/Infobae)

Erdbeben in Mexiko

Mexiko ist befindet sich in einem Gebiet mit hoher geologischer Aktivität, das es der ständigen Erdbebengefahr aussetzt. Ein Beweis dafür waren die Erdbeben von 1985 und 2017, die große Schäden anrichteten. Sie waren jedoch nicht die größten in der Geschichte des Landes, obwohl sie zu den anwesendsten in der Erinnerung von Staatsangehörigen und Ausländern gehörten.

Am 28. März 1787 wurde ein koloniales Oaxaca durch das stärkste Erdbeben in Mexiko erschüttert. Mit einer Magnitude von 8,6 folgte ein Tsunami, der 6 Kilometer über die Küste hinausging.

Experten des Zentrums für Instrumentierung und seismische Aufzeichnung (Cires) glauben, dass es möglich sein wird, ähnliche Situationen in naher Zukunft zu wiederholen. Diese Schlussfolgerungen gingen aus einer Studie aus dem Jahr 2009 hervor, in der das oben genannte Ereignis analysiert werden sollte. Damals wurde gesagt, dass es an den Küsten Mexikos und Mittelamerikas Erdbeben ähnlicher Stärke geben könnte. Dies liegt daran, dass dieses Gebiet aufgrund seiner Lage im sogenannten Guerrero Breach ein großes Potenzial für Ereignisse geologischer Natur hat.

Eine geringere Stärke eines seismischen Ereignisses führt jedoch nicht unbedingt zu geringfügigen Auswirkungen auf Gebäude und Infrastruktur. So mussten sich die Einwohner der Hauptstadt Mexiko-Stadt 1985 und 2017 den Verwüstungen durch zwei Erdbeben stellen, die zu einem Teil ihres Lebens im Wasser wurden.

Am 19. September 1985 trat 1985 um 7:19 Uhr Ortszeit (13:19 UTC) mit einer Magnitude von 8,2 und mit einem Epizentrum im Bundesstaat Guerrero auf. Seit diesem Erdbeben dachten viele, dass so etwas nicht noch einmal passieren würde. Aber genau 32 Jahre später geschah es wieder.

Im Jahr 2017 geschah es um 13:14 Uhr Ortszeit (18:30 UTC) mit Epizentrum in einem Gebiet zwischen den Bundesstaaten Puebla und Morelos. Dann erreichte die Zahl der Todesopfer 369.

LESEN SIE WEITER:

ERDBEBEN

MEHR NEWS