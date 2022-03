Sam Burns bestätigt den Titel bei der Valspar-Meisterschaft

Writing Sports, 20 Mrz Der Amerikaner Sam Burns bestätigte den Titel am Sonntag bei der Valspar Championship, in der er das zweite Jahr in Folge gewann, diesmal indem er seinen Landsmann Davis Riley im Playoff im Innisbrook Resort in Palm Harbor (Florida, USA) besiegte. Beide Spieler beendeten die vier Runden mit 267 Schlägen (17 unter Par), eine weniger als der Amerikaner Justin Thomas, Achter in der Weltrangliste, und der Amerikaner und Matthew NeSmith. Auf dem ersten zusätzlichen Loch, das am 18. Loch gespielt wurde, signierten die beiden Golfer das Paar, aber auf dem zweiten, das am 16. gespielt wurde, traf Burns einen sehr langen Birdie-Putt, der ihm die Meisterschaft bescherte. Sam Burns, 25 Jahre alt und Nummer 17 der Welt, hat bereits drei Titel auf der PGA Tour. Letztes Jahr gewann er die beiden vorherigen: Valspar und die Sanderson Farms Championship. In diesem Jahr hatte er zuvor sechs Turniere mit einem neunten Platz bei Arnold Palmer als bestes Ergebnis und drei verpassten Kürzungen in Folge gespielt. Davis Riley, ebenfalls 25 Jahre alt und 399 in der Rangliste, hatte sowohl im Jahr 2020 als auch in der zweiten Liga der PGA Tour, der Korn Ferry Tour, zwei Titel als Profi. In Valspar strebte er danach, seine Erfolgsbilanz auf der ersten Rennstrecke zu eröffnen. Der Spanier Jon Rahm wird die achtunddreißigste Woche in Folge als Weltnummer weitermachen, ohne gespielt zu haben, da seine beiden Drohungen, der Amerikaner Collin Morikawa und der norwegische Viktor Hovland, auf den 68. und 33. Plätzen landeten. CHEF

saß