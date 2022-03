Russlands Invasion in die Ukraine könnte sich einer Pattsituation nähern

Miembros del servicio de las tropas prorrusas en uniformes sin insignias conducen un vehículo blindado con la letra "Z" pintada en él en la ciudad de Volnovakha, controlada por los separatistas, durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la región de Donetsk, Ucrania, el 11 de marzo de 2022. REUTERS/ Alejandro Ermochenko

Russlands Versuch, die Ukraine zu erobern, könnte zu einer Pattsituation führen, da schwere Verluste und Ausrüstungsverluste russische Streitkräfte betreffen, die nicht vorbereitet sind und bisher keines ihrer ursprünglichen Ziele erreicht haben, sagten westliche Beamte und Militärexperten.

Die Frontlinien haben sich seit mehr als einer Woche kaum bewegt. Laut Schätzungen des westlichen Geheimdienstes werden Russen mit einer Rate von bis zu 1.000 pro Tag getötet oder verletzt .

Videos von verbrannten Panzern und verlassenen Konvois werden ständig auf ukrainischen Social-Media-Konten ausgestrahlt, zusammen mit Bildern von toten russischen Soldaten, die sich ergeben, hungrigen russischen Soldaten, die Hühner von lokalen Bauern stehlen, und zunehmend den zerbrochenen Körpern ukrainischer Zivilisten, die werden bei Raketen- und Artillerie-Angriffen getötet.

Die Wildheit des russischen Angriffs hat sich nur verschärft, als sich die Fortschritte verlangsamt haben und Russland die harte Bombardierung der Zivilbevölkerung durch Fortschritte auf dem Schlachtfeld ersetzt hat. Ukrainer, die jeden Tag in Städten leben, die von russischen Truppen umgeben oder teilweise umgeben sind, zahlen den Preis einer Kriegsanstrengung, die in den frühen Morgenstunden schief ging.

In Ermangelung wesentlicher Fortschritte vor Ort und angesichts des Ausmaßes der Verluste in seinen Reihen könnte Russlands Militärkampagne bald nicht mehr nachhaltig werden, da die Truppen nicht in der Lage sind, voranzukommen, weil ihnen genügend Arbeitskräfte, Vorräte und Munition fehlen, sagen Analysten und Beamte.

Die nächsten zwei Wochen könnten entscheidend für den Ausgang des gesamten Krieges sein, sagen sie. Wenn Russland seine Versorgungsleitungen nicht rasch verbessern, Verstärkung bringen und die sinkende Moral der Truppen vor Ort stärken kann, können seine Ziele möglicherweise nicht erreicht werden.

„Ich glaube nicht, dass ukrainische Streitkräfte russische Streitkräfte aus der Ukraine vertreiben können, aber ich glaube auch nicht, dass russische Streitkräfte der Ukraine viel mehr abnehmen können“, sagte Rob Lee, ein ehemaliger US-Marine, der jetzt ein hochrangiges Mitglied des Foreign Policy Research Institute ist.

Eine am Samstag vom Institute for the Study of War (ISW) durchgeführte Bewertung ging weiter. „Die ukrainischen Streitkräfte haben die erste Kampagne dieses Krieges besiegt“, sagte er. Der Konflikt, sagte er, habe jetzt „eine Pattsituation“ erreicht.

Die Ereignisse auf dem Schlachtfeld könnten sich immer noch in eine andere Richtung neigen: Zum Beispiel, wenn es den Russen gelingt, die belagerte und verzweifelte Stadt Mariupol zu erobern und ihre Streitkräfte zu befreien, um ihre Offensive anderswo zu verstärken.

In einem weit verbreiteten Artikel in dieser Woche argumentieren ein pensionierter US-General und ein europäischer Militärwissenschaftler, dass die russische Streitmacht kurz davor steht, den „Höhepunkt“ ihrer Offensive zu erreichen, was Militärstrategen als „Höhepunkt“ ihrer Offensive bezeichnen, was bedeutet, dass sie die Grenzen ihrer Fähigkeit erreicht haben wird, den Krieg zu führen, den sie hat beschloss fortzufahren.

„Der russische Eroberungskrieg in der Ukraine tritt jetzt in eine kritische Phase ein; ein Wettlauf, um den Höhepunkt der russischen Offensivfähigkeit und der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu erreichen“, schrieben der pensionierte Generalleutnant Ben Hodges und Julian Lindley-French, der den Vorsitz über Alphen, eine Denkfabrik in den Niederlanden, führt. Sie befürworten die anhaltenden Bemühungen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, die Ukraine mit militärischer Versorgung zu versorgen, in der Hoffnung, dass die ukrainischen Streitkräfte dieses „Zeitfenster“ nutzen können, um Zugeständnisse am Verhandlungstisch zu sichern.

„Ich denke, Russland hat nicht die Zeit, die Arbeitskräfte oder die Munition, um das aufrechtzuerhalten, was es jetzt tut“, sagte Hodges, der jetzt am in Washington ansässigen Center for European Policy Analysis arbeitet, in einem Interview. Die Einschätzung geht davon aus, dass der Westen die militärische Unterstützung für die Ukraine weiter erhöht und es den ukrainischen Streitkräften ermöglicht, mit ihrem Widerstand Schritt zu halten.

Die russische Armee hat immer noch eine überwältigende Überlegenheit in Bezug auf Anzahl und Ausrüstung im Vergleich zur kleineren und weniger bewaffneten ukrainischen Armee. Russland könnte den Kampf noch ändern, wenn es in der Lage sei, seine Arbeit und Versorgung wieder aufzufüllen, warnte Lindley-French.

„Es wäre ein großer Fehler zu glauben, dass Russland diesen Krieg nicht aufrechterhalten kann“, sagte er. „Jetzt können sie es nicht, aber sie könnten es beheben“, indem sie die Taktik anpassen und Verstärkung einbringen.

Er fügte jedoch hinzu : „Wenn die Russen ihr Spiel nicht wirklich verbessern und anfangen können, [Truppen-] Formationen an vorderster Front zu drehen, steht diese besondere Kraft vor einem Problem.“

US-Beamte weigern sich, öffentliche Vorhersagen über den Kriegsverlauf zu treffen, sagen jedoch, es gebe klare Hinweise darauf, dass die Russen Schwierigkeiten haben, ihre bestehenden Streitkräfte aufrechtzuerhalten, und dass sie Schwierigkeiten haben, Verstärkung zu finden und ihre logistischen Schwierigkeiten zu lösen.

Ukrainische Soldaten laufen neben einem beschädigten Fahrzeug am Ort eines Kampfes mit russischen Truppen, nachdem Russland in Kiew, Ukraine, eine größere Militäroperation gegen die Ukraine gestartet hatte. 26. Februar 2022. Reuters/Valentyn Ogirenko

Forderungen nach China um militärische Hilfe, ein bisher erfolgloser Versuch, Syrer zu rekrutieren und über Verstärkung aus anderen Teilen Russlands und dem separatistischen Gebiet Südossetiens in Georgien zu sprechen, haben noch keine Beweise dafür erbracht, dass neue Truppen auf dem Weg sind.

„Allein die Tatsache, dass es sich um Nachschub und Ressourcen handelt, zeigt Ihnen, dass sie sich langsam Sorgen machen“, sagte ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um sensible Themen zu erörtern.

„Es ist ziemlich außergewöhnlich, dass sie nach drei Wochen immer noch dieselben logistischen und nachhaltigen Probleme haben und zusätzliche Möglichkeiten in Betracht ziehen, um diesen Mangel von außerhalb der Ukraine zu überwinden“, fügte der Beamte hinzu.

Russische Truppen, die ursprünglich aus mindestens vier Richtungen in die Ukraine einbrachen, erwarteten, als Befreier aufgenommen zu werden, und waren nicht bereit für einen langen Kampf, sagen Beamte und Experten. Stattdessen stießen die Russen auf heftigen Widerstand und sind nun an mehreren Fronten verstreut, in arbeitsintensiven Belagerungen und ohne zuvor geplante Versorgungsleitungen festgefahren, um einen langwierigen Krieg aufrechtzuerhalten, sagen Beamte und Experten.

Die aktuelle Karte des Schlachtfeldes weist auf das Ausmaß der Schwierigkeiten hin, sagte Lee.

Aus der Art und Weise, wie sich die russischen Streitkräfte in den frühen Morgenstunden des Krieges bewegten, sei klar, dass ihre Hauptziele darin bestehe, Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, zu erobern, die besetzte Donbas-Region mit der Hafenstadt Odessa entlang der Südukraine zu vereinen und vor allem die Hauptstadt Kiew mit einem Ein Blitz rückt aus dem Norden vor.

Mehr als drei Wochen später haben die russischen Truppen noch keines dieser Ziele erreicht.

Sie haben es nicht geschafft, die nordöstliche Stadt Charkiw vollständig zu umgeben, obwohl sie nur wenige Meilen von der russischen Grenze entfernt ist. Sein Bestreben, die Hafenstadt Odessa zu erobern, wurde durch heftigen ukrainischen Widerstand vor den Toren von Mykolaiv gestoppt. Seine Bemühungen, das von Russland annektierte Territorium der Krim zu vereinen, wurden von der zunehmend blutigen Belagerung in Mariupol verschlungen.

Die Russen machen Fortschritte im Osten, in den Provinzen Luhansk und Donezk, die Russland am Vorabend des Krieges als unabhängige Republiken anerkannte und die seit 2014 teilweise von Russland unterstützten Streitkräften besetzt sind. Diese Fortschritte bleiben jedoch hinter dem ehrgeizigen ursprünglichen Ziel der Invasion zurück.

Die Leiche eines russischen Soldaten liegt am 26. Februar 2022 nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine in der Nähe zerstörter russischer Militärfahrzeuge am Straßenrand am Stadtrand von Charkiw. - Die ukrainischen Streitkräfte schlugen einen russischen Angriff auf Kiew zurück, aber „Sabotagegruppen“ infiltrierten die Hauptstadt, teilten Beamte im Februar mit 26, als die Ukraine 198 zivile Todesfälle, einschließlich Kinder, nach der Invasion Russlands meldete. Ein trotziger ukrainischer Präsident Volodymyr Zelensky schwor, dass sein pro-westliches Land dem Kreml niemals nachgeben würde, obwohl Russland sagte, es habe Marschflugkörper auf militärische Ziele abgefeuert. (Foto von Sergey BOBOK/AFP)

Die Hoffnungen der Russen, Kiew zu umgeben, geschweige denn einzufangen, beginnen zu schwinden, sagte Lee. Die russischen Streitkräfte bleiben etwa 15 Meilen außerhalb der Stadt gefangen, und obwohl US-Beamte sagen, dass Russland die hinteren Streitkräfte in Erwartung einer neuen Dynamik in der Hauptstadt an die Front bringt, hat sich die Frontlinie nicht bewegt.

In der Zwischenzeit sterben Russen in einer zunehmend unhaltbaren Geschwindigkeit, sagte Lee. Obwohl Russland immer noch über riesige Reserven an Arbeitskräften verfügt, hat es bereits die meisten seiner kampfbereiten Streitkräfte eingesetzt, und es ist fast sicher, dass sie die Hauptlast der Opfer tragen, sagte er.

Es gibt keine bestätigten Opfer, und Russland hat die Zahl der 498 Todesopfer, die es eine Woche nach Kriegsbeginn angekündigt hat, nicht aktualisiert. Aber von den 168 taktischen Bataillonsgruppen der russischen Armee kämpfen bereits 120 vor Ort, was etwa 100.000 Soldaten der insgesamt 190.000 in die Ukraine entsandten Soldaten darstellt. Das bedeutet, dass Russland bereits 75% seiner kampfbereiten Streitkräfte eingesetzt hat, sagen US-Beamte.

Schätzungen des westlichen Geheimdienstes zufolge sind wahrscheinlich mindestens 7.000 Russen getötet und bis zu 20.000 verletzt worden. Unter der Annahme, dass die Streitkräfte am stärksten betroffen sind, könnte dies bedeuten, dass bis zu einem Drittel der Hauptstreitkräfte jetzt außer Gefecht sei, sagte Lee.

„Das ist ein großer Verlust und kann nicht einfach ersetzt werden“, sagte er. Russland könnte neue Rekruten einbringen oder mehr Reservisten anrufen, aber das wird die Fähigkeiten der Truppe im Allgemeinen verwässern, „und das liegt nicht im Interesse Russlands“, sagte er.

Die ukrainischen Streitkräfte haben ebenfalls Verluste erlitten, obwohl nicht öffentlich bekannt ist, wie viele, weil sie auch keine Zahlen veröffentlicht haben. Je länger der Krieg andauert, desto gefährlicher wird auch seine Position sein und desto größer sind die Chancen, dass Russland seine anfänglichen Fehler überwinden wird , sagte Jack Watling vom Londoner Royal United Services Institute.

Er stellte jedoch fest, dass die ukrainischen Streitkräfte hochmotiviert zu bleiben scheinen, während es deutliche Anzeichen dafür gebe, dass die Moral unter den russischen Truppen weiter sinkt, sagte er. Die russischen Streitkräfte ergeben sich weiterhin, geben ihre Fahrzeuge auf und zeigen in den Bereichen, die sie kontrollieren, wenig Anzeichen von Initiative, „dass dies keine gut motivierte Kraft ist“, sagte er.

Da die Offensivkapazitäten Russlands abnehmen, ist das Risiko einer Zunahme der zivilen Opfer hoch. Die Pattsituation dürfte „sehr gewalttätig und blutig“ werden, heißt es in der ISW-Bewertung, da russische Truppen eher darauf angewiesen sind, Städte zu bombardieren, um Druck auszuüben.

Es gibt Anzeichen dafür, dass Russland laut US-Beamten die Präzisionsraketen ausgehen, was bedeutet, dass die russischen Streitkräfte zunehmend auch auf sogenannte dumme Bomben zurückgreifen werden, die wahllos auf zivile Gebiete abgeworfen werden, um sie zu unterwerfen.

Laut Beamten und Analysten dürfte die Ukraine wahrscheinlich nicht in der Lage sein, Russland aus dem Gebiet zu vertreiben, das sie bisher eingenommen hat. Die aktuellen Schwierigkeiten der Russen eröffnen jedoch die Möglichkeit, dass die Ukrainer sie zumindest zum Stillstand bringen könnten, wodurch Russland unter Druck gesetzt wird, eine Verhandlungslösung zu akzeptieren.

Die Hauptfrage ist nun vergangen: Wie lange es dauern würde, bis die Russen die Ukraine erobern würden, bis „kann die Ukraine Russland zum Stillstand bringen?“ , sagte ein westlicher Beamter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach. „Es geht ihnen gerade ziemlich gut.“

„Die nächsten zwei Wochen werden ziemlich entscheidend sein“, sagte Watling. Der Krieg werde nicht in zwei Wochen enden, sagte er voraus, und alle Anzeichen aus Moskau deuten darauf hin, dass sich die Russen eher verdoppeln als untergehen, was den Krieg für die Ukrainer tödlicher macht, selbst wenn er langsamer voranschreitet.

„Die Chancen stehen sehr zugunsten der Russen. Das ist dein Krieg, den du verlieren musst. Der Grund, warum sie ihr Ziel nicht erreichen, liegt hauptsächlich in ihrer eigenen Inkompetenz, ihrer mangelnden Koordination „, sagte er.

„Worauf es wirklich hinausläuft, ist, ob die Russen gemeinsam handeln werden.“

(c) 2022, Die Washington Post

