Russland stellte Mariupol ein Ultimatum und drohte der lokalen Regierung mit einem Kriegsgericht, falls es die südukrainische Stadt nicht aushändigen sollte.

Laut einem Bericht der russischen staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti forderte das russische Verteidigungsministerium die lokalen Behörden in Mariupol auf, die Stadt am Montag bis 5 Uhr Ortszeit an die russischen Streitkräfte zu übergeben (23 Uhr ET am Sonntag).

Die Nachrichtenagentur teilte mit, dass das Verteidigungsministerium am Montag vor 10 Uhr Ortszeit humanitäre Korridore zur Stadt eröffnen werde und „bis 5:00 Uhr eine schriftliche Antwort von Kiew auf diese Vorschläge erhalten möchte“.

Die RIA Novosti führte ihre Informationen den Kommentaren des Leiters des Nationalen Zentrums für Verteidigungsmanagement der Russischen Föderation, Generaloberst Michail Mizintsev, zu.

„Von 10 bis 12 Uhr - für alle ukrainischen bewaffneten Einheiten und ausländischen Söldner ist eine vorübergehende Einstellung der Kämpfe entlang der mit der Ukraine vereinbarten Route. Ab 12 Uhr werden gleichzeitig humanitäre Konvois mit Lebensmitteln, Medikamenten und Grundbedürfnissen durchfahren „, sagte Mizintsev.

RIA Novosti forderte die Stadtbeamten zur Kapitulation auf und zitierte Mizintsev mit den Worten: „Wir appellieren an die abscheulichen Banditen, die für Hunderte von Leben unschuldiger Menschen verantwortlich sind, und jetzt nennen sie sich selbst Vertreter der offiziellen lokalen Behörden dieser einzigen Stadt Mariupol.“

„Sie haben jetzt das Recht auf eine historische Wahl: Entweder Sie sind bei Ihrem Volk oder Sie sind bei den Banditen, ansonsten ist das Militärgericht, das Sie erwartet, nur eine Kleinigkeit, die Sie aufgrund der verabscheuungswürdigen Haltung gegenüber Ihren eigenen Bürgern sowie gegenüber dem schreckliche Verbrechen und Provokationen, die bereits von Ihnen arrangiert wurden „, sagte Mizintsev laut RIA Novosti.

Die Leichen von Menschen, die während der russischen Invasion getötet wurden, liegen auf dem Boden neben den Gräbern der Anwohner, die in der belagerten südlichen Hafenstadt Mariupol, Ukraine, begraben wurden 18. März 2022

Etwa 400.000 Menschen sind seit mehr als zwei Wochen in Mariupol gefangen, inmitten intensiver Beschüsse, die laut lokalen Quellen die zentrale Strom-, Heizungs- und Wasserversorgung unterbrochen haben.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bezeichnete die Belagerung von Mariupol am Sonntag als „einen Terrorakt, an den man sich noch Jahrhunderte erinnern wird“.

VERHANDLUNGEN WERDEN FORTGESETZT

Parallel zu den Kämpfen wird in mehreren Hauptstädten der Welt weiterhin hart gearbeitet, um die Parteien wieder an einen Verhandlungstisch zu setzen.

Wie der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu heute sagte, sind die Gespräche über die Suche nach einem Ausweg aus dem Konflikt zu einer „fast Einigung“ über vier der sechs auf dem Tisch angesprochenen Themen geführt worden.

In einem Interview, das an diesem Sonntag von der Zeitung Hürriyet veröffentlicht wurde, fasste der Leiter der türkischen Diplomatie die Schlussfolgerungen zusammen, die er letzte Woche aus seinen Reisen nach Moskau und Lemberg (Westukraine) gezogen hatte, wo er seine russischen und ukrainischen Amtskollegen Sergej Lawrow bzw. Dimitro Kuleba traf.

Der Minister versicherte, dass die Gespräche zwischen den Delegationen beider Seiten bereits einen langen Weg zurückgelegt haben, dass der Frieden jedoch ein Treffen auf höchster Ebene erfordern werde, dh zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymir Zelensky.

Laut der Zeitung Ukrainskaya Pravda werden Delegationen beider Länder ihre Verhandlungen an diesem Montag, dem 21. März, online fortsetzen, um die Positionen näher an die umstrittensten Punkte heranzuführen und das mögliche Treffen zwischen Putin und Zelensky näher zu bringen.

Zuvor hatten sich die Parteien dreimal persönlich getroffen: am 28. Februar, 3. März und 7. März.

