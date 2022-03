Russland gibt den ukrainischen Streitkräften das Ultimatum, Mariupol morgen zu verlassen

Moskau, 20 Mrz Russland forderte an diesem Sonntag die ukrainischen Streitkräfte auf, die Stadt Mariupol im Südosten der Ukraine am Montag vor Mittag zu verlassen. „In diesem Fall erfolgt die organisierte Abreise aus der Stadt wie folgt: Von 10 bis 12 Uhr können alle ukrainischen bewaffneten Einheiten und ausländischen Söldner ohne Waffen und Munition (die Stadt verlassen) auf einer mit der Ukraine vereinbarten Route“, sagte Mikhail Mizintsev, Leiter der russischen Nationalverteidigung Das Kontrollzentrum. Mizintsev warf den ukrainischen „Nationalisten“ vor, in Mariupol „Chaos“ und „Terror“ anzurichten und eine schwere humanitäre Katastrophe in der Stadt verursacht zu haben. Der Militärbefehlshaber erklärte, dass die russischen Streitkräfte in der Stadt keine schweren Waffen eingesetzt haben und dass auch die pro-russischen Milizen in Donezk nicht mit der russischen Armee kämpfen. Gleichzeitig versicherte er, dass die ukrainischen Streitkräfte, die ihre Waffen niederlegen, Mariupol „sicher und ohne ihr Leben in Gefahr“ verlassen können. Ab Mittag können humanitäre Konvois die Stadt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Grundnahrungsmitteln sowohl aus Kiew als auch aus Gebieten im Osten des Landes, die nicht unter ihrer Kontrolle stehen, in die Stadt einreisen. Gleichzeitig forderte Mizintsev internationale Organisationen, darunter die UN und das Rote Kreuz, auf, ihre Vertreter in die Stadt zu schicken, um die Evakuierung von Zivilisten zu überwachen. Er bestand darauf, dass die Einheimischen jeden humanitären Korridor, der sowohl von Russland als auch von der Ukraine angeboten wird, frei wählen oder in der Stadt bleiben können. Die ukrainische Regierung gab vor zwei Tagen zu, dass sie derzeit keine Möglichkeit habe, militärische Verstärkung nach Mariupol zu schicken. Olexii Arestovich, Berater von Präsident Volodomir Zelensky, sagte, dass die nächsten Streitkräfte mehr als 100 Kilometer entfernt sind oder bereits an anderen Kämpfen beteiligt sind. „Derzeit gibt es keine militärische Lösung für Mariupol. Es ist nicht nur meine Meinung, es ist auch die Meinung des Militärs „, sagte er.EFE mos/mmg