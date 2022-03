Regenwasser trinken und Straßentauben essen, das geschlossene Leben von Mariupol

Odessa (Ukraine), 20 Mrz Die junge Galyna Balabanova hat die letzten drei Wochen der Belagerung in ihrer Heimatstadt Mariupol im Südosten der Ukraine verbracht, wo ihre Nachbarn Regenwasser sammeln und Tauben kochen, die sie auf den Straßen gefunden haben, um die Einkreisung russischer Truppen in der Fehlen von Grundversorgungen. „Die Nachbarn schlossen sich zusammen und ermöglichten die Keller als Unterschlupf. Jetzt sammeln sie Regenwasser und kochen Tauben und andere Tiere an Lagerfeuern, um zu überleben. In der Stadt gibt es kaum Medikamente „, erzählt Balabanova Efe in einem Telefongespräch. Mariupol, eine Stadt mit einer halben Million Einwohnern, ist eine der am stärksten betroffenen in diesem Konflikt, und fast 70 Prozent der Häuser der Stadt wurden nach Angaben der Stadtverwaltung durch die Bombenangriffe beschädigt. VERLASSEN MARIUPOL Balabanova schaffte es, Mariupol am 16. März zu verlassen, am selben Tag, an dem die ukrainischen Behörden die russischen Behörden beschuldigten, das Dramatheater der Stadt angegriffen zu haben, wo sich Hunderte von Menschen im Luftschutzbunker des Gebäudes versteckten. „Zum Zeitpunkt der Bombardierung des Theaters verließ ich gerade die Stadt und habe es gerade gehört. Am Stadtrand, vom (humanitären) Korridor aus. Man konnte perfekt sehen, wie die Stadt aus allen Richtungen und mit allen möglichen Mitteln angegriffen wurde „, sagt er. Die junge Frau nutzte einen der humanitären Korridore, die eingerichtet wurden, um die Stadt zu evakuieren, aber diese Schritte wurden angegriffen. „Wunderbarerweise wurden wir nicht erschossen. Ab diesem Zeitpunkt setzen wir unseren privaten Transport fort und benutzen den offiziellen Korridor nicht auf eigenes Risiko. Auf dem Weg dorthin gab es mehr als 20 Kontrollpunkte für Männer in russischen Uniformen, die das Auto alle 500 Meter inspizierten. Wir wollten vor Hilflosigkeit weinen, weil wir Familie und Freunde in der Stadt zurückließen „, sagt er. Die ukrainischen Behörden haben humanitäre Korridore geöffnet, um Zivilisten aus einigen der wichtigsten von Russen angegriffenen Städte des Landes zu evakuieren, aber die in Mariupol ist praktisch blockiert, was die Staats- und Regierungschefs der Welt und internationale Organisationen um Lösung bitten, um ihre Nachbarn fliehen zu lassen . Wie die stellvertretende ukrainische Premierministerin Iryna Vereshchuk gestern sagte, „funktionieren nicht alle humanitären Korridore“ und stellte fest, dass mindestens 4.100 Menschen es bereits geschafft haben, Mariupol zu verlassen, darunter fast 1.200 Kinder. „In der Stadt habe ich die Russen gesehen, aber nur aus der Ferne, da das Stadtzentrum zum Zeitpunkt meiner Abreise noch nicht besetzt war. Ich habe ihre Autos, Kampffahrzeuge und Panzer gesehen. Ich habe sie auch an Kontrollpunkten außerhalb der Stadt gesehen, wo sie versuchten, diejenigen, die die Stadt verlassen haben, psychologisch zu foltern und ihre Pseudostärke zu zeigen „, sagt er. DIE SCHLIMMSTEN MOMENTE Balabanova ist einer von Tausenden von Menschen, denen es gelungen ist, aus Mariupol zu fliehen, wo die Wasser- und Lebensmittelversorgung knapp wird und humanitäre Hilfe derzeit kaum zugelassen wurde, so das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. „Mariupol war stündlichen Artillerie-, Luftfahrt- und Panzerangriffen ausgesetzt. Ausnahmslos alle Straßen und die meisten Häuser sind zerstört (...) Fabriken, in denen sich mehr als 15 Notunterkünfte befanden, wurden täglich angegriffen „, sagt er. Und nicht nur diese Gebäude, sondern auch Schulen und Krankenhäuser, da die ukrainischen Behörden Moskau vor mehr als einer Woche beschuldigten, ein Kinderkrankenhaus bombardiert zu haben, was zu drei Todesfällen führte, zwei davon Minderjährige. Russland bestritt jedoch, dass es hinter dieser Aktion in einer Stadt steckt, in der seit Beginn der Invasion bereits mehr als 1.200 Menschen gestorben sind, so die städtischen Behörden. „Die schlimmsten Momente waren, als sechs Flugzeuge gleichzeitig die Stadt umkreisten und kontinuierliche Angriffe verübten. Ich habe Angst darüber nachzudenken, wie die Situation heute dort aussehen wird „, erklärt er. Zu ihren tragischen Erfahrungen in der Stadt gehört Balabanova, dass Menschen aus den entferntesten Vierteln zu ihr und ihrer Familie gekommen sind, um um Hilfe zu bitten. „Sie fragten sich, wo die Behörden, der Bürgermeister und sogar das Bestattungsunternehmen hingekommen waren. Sie fragten sich, warum sie jetzt ihre Lieben in ihren eigenen Gärten begraben mussten „, sagt er. Aber für sie sind die schwierigsten Momente jetzt, da sie hilflos in der Situation lebt: „Jetzt, wo ich außer Gefahr bin und denen nicht helfen kann, die mir schreiben und mich bitten, ihre Lieben aus dem belagerten Mariupol herauszuholen oder ihnen sogar Wasser und Brot zu bringen“. „Sie haben sich nicht darauf beschränkt, die Stadt zu belagern, aber sie haben beschlossen, sie vom Erdboden zu wischen“, schließt er. Isaac J. Martin