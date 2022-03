Racing übernimmt den Klassiker; schlägt Independiente 2-1

BUENOS AIRES (AP) - Racing Club warf das Ende um und besaß Avellaneda, indem er als Besucher von Independiente am interzonalen klassischen Tag des argentinischen Fußballligapokals mit 2:1 besiegte.

In anderen Derbys, die am Samstag gespielt wurden, gleichten San Lorenzo-Huracán und Colón-Union ohne Treffer aus, und Banfield schlug Lanús mit 1:0 aus.

An diesem Sonntag wird der Superclassic zwischen River Plate und Boca Juniors an der Reihe sein, der im Höhepunkt des siebten Termins im Stadion „Monumental“ die Hauptrolle spielen wird.

Ein Tor von Enzo Copetti in 85 Minuten definierte die Klage im Stadion „Libertadores de América“ und katapultierte Racing, den einzigen Unbesiegten im Wettbewerb, vorläufig an die Spitze der Zone A.

Der Besuch war nach 3 Minuten durch Gabriel Hauche vorangetrieben worden, und Independiente schaffte es, Lucas Gonzáez mit 55 Jahren ebenfalls mit einem Ziel zu durchqueren.

Fernando Gago's Racing hatte eine sehr gute erste Halbzeit, aber in der zweiten Hälfte war er überwältigt von dem Gastgeber, der sich mit dem Einkommen von Alan Soñora und „Saltita“ Gonzáez zur Halbzeit verbesserte.

Die Mannschaft von Eduardo Domínguez konnte die drei Punkte behalten, aber ein Posten und die großartige Leistung von Torhüter Tomás „Chila“ Gómez hinderten sie daran.

Und der Besuch endete mit einem unerwarteten Sieg in seinem einzigen damit verbundenen Spiel der Ergänzung (große Unterstützung von Facundo Mura für Copettis genaue Definition).

„Wir zeigen, dass wir in einem ungünstigen Kontext wissen, wie man aufsteht. Wir dürfen den Rivalen nicht würdigen, der uns in der zweiten Halbzeit gedrängt hat „, sagte der „Dämon“ Hauche nach dem vierten Sieg von Racing in den letzten fünf Klassikern.

Im Stadion „Nuevo Gasómetro“ boten San Lorenzo und Huracán einen schlechten Klassiker der Nachbarschaft.

Der „Cyclone“ suchte mehr und hatte seine beste Chance zu Füßen von Ricardo Centurion, mit einem Schuss, der kaum weit ging.

Der „Globo“, der seine Verlustserie (zwei Siege und sechs Unentschieden) auf acht offizielle Spiele gegen seinen ewigen Rivalen verlängerte, machte sich nur Sorgen um das Ende.

Der Klassiker der Stadt Santa Fe war ebenfalls verschuldet.

Colón, der Unión seit neun Jahren im „General Brigadier López“ nicht mehr geschlagen hat, war der Gasttorhüter, der Uruguayer Santiago Mele.

In „La Fortaleza“ verlängerte Banfield seine „Vaterschaft“ über Lanús im sogenannten „Southern Classic“ des Großraums Buenos Aires.

Ein führendes Tor des Verteidigers Luciano Lollo reichte für den „Taladro“ aus, um die drei Punkte zu gewinnen und in Zone A auf den fünften Platz aufzusteigen. Dies konnte ungültig gemacht werden, da der Ball zum Zeitpunkt der Ausführung der vorherigen Kurve nicht richtig platziert war.

Lanús, angeführt von Jorge Almirón, befindet sich in einer Ergebniskrise und teilt sich die letzte Position in Zone B. Der „Granate“ hat sieben Spiele (drei Unentschieden und vier Niederlagen), ohne seinen klassischen Rivalen zu schlagen.

An diesem Sonntag werden zusätzlich zum Streit um die Superclassic die Derbys der Städte Rosario und La Plata zwischen Central-Newell's und Gymnasia-Estudiantes gespielt.