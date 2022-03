PSG spielt Hintergrund

Sports Writing, 20 Mrz Das Paris Saint Germain wurde aus dem Stadion Louis II herausgespült, nachdem er 3:0 gegen Monaco verloren hatte, wodurch Mauricio Pochettinos Mannschaft am neunundzwanzigsten Spieltag der Ligue 1 in Frankreich entlarvt wurde. Ohne Leo Messi, der aufgrund der Grippe niedrig war, noch Angel Di María zeigte das Pariser Team seine schlechteste Version gegen einen Rivalen, der nicht in europäischen Positionen ist, aber seinen Preis für das Engagement seiner Fußballer und die Graustufe seines Rivalen fand. Kylian Mbappe zeigte seine Enttäuschung, besonders als das monegassische Team vor einer halben Stunde die Führung übernahm, mit einem Tor, das Wissam Ben Yedder beim Pass von Youssouf Fofana erzielte. Weit davon entfernt zu reagieren, erlebte der Anführer des Wettbewerbs, der seit seiner Eliminierung von Real Madrid in der Champions League schmachtet, eine große Kernschmelze. In der 68. Minute erzielte Phillipe Clementes Team das zweite Tor, die Arbeit des Deutschen Kevin Volland, nachdem er einen Pass von Rubén Aguilar erhalten hatte. Pochettino versuchte, die Situation zu ändern und brachte den Argentinier Mauro Icardi und Idrissa Gueye anstelle von Georgino Wijnaldum und Leandro Paredes ins Feld. Und dann, da die Punktzahl eindeutig dagegen war, entfernte er Neymar aus dem Spiel. Alles wurde schlimmer. Ben Yedder betonte die Strafe für das Gastteam sechs Minuten vor Ende, indem er einen Elfmeter verwandelte. Paris Saint-Germain kassierte ihre vierte Niederlage in der Ligue 1. Seine Führung ist nicht in Gefahr. Er hat dreizehn Punkte vor Stade Rennes, aber das Image des Teams stellt die Rolle einiger Spieler und auch des Trainers in Frage. CHEF apa/ismus