Panama erreicht mehr als drei Millionen, die mit zwei Dosen gegen Covid geimpft wurden

Panama-Stadt, 19. März Panama, das 761.315 Fälle von Covid-19 und 8.156 Todesfälle durch die Krankheit angesammelt hat, erreichte die Zahl von mehr als 3 Millionen Menschen, die mit zwei Dosen gegen das Coronavirus geimpft wurden, berichtete das Gesundheitsministerium (Minsa). Nach Angaben des Minsa Expanded Program on Immunization (EPI) wurden seit dem 20. Januar 2021, als die Impfung in Panama begann, 7.842.107 Dosen von Impfstoffen gegen Covid-19 verabreicht, hauptsächlich vom Pharmaunternehmen Pfizer. Davon entsprechen 3.421.869 ersten Dosen, 3.003.386 zweiten Dosen, 10.756 bis dritten Dosen, 433 bis vierten Dosen und 1.405.633 Auffrischungsdosen. Die Immunisierungsdeckung für die pädiatrische Population zwischen 5 und 11 Jahren erreichte bei 315.482 verabreichten Dosen 45,8 Prozent. In einem Bericht der Pan American Health Organization (PAHO) wurde angegeben, dass bis zum 5. März in Panama mindestens 59 von 100 Personen den vollständigen Impfplan hatten und mehr als 74% der Menschen mindestens eine Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten hatten eines der Länder mit dem höchsten Anteil der Bevölkerung vollständig geimpft, über dem Weltdurchschnitt von 56 Prozent „, sagte Minsa. Panama hat heute 311 neue Fälle von Covid-19 und 3 Todesfälle durch die Krankheit hinzugefügt, was insgesamt 761.315 bestätigte Infektionen und 8.156 Todesfälle in zwei Jahren der Pandemie ergibt. Es gibt 13 Patienten, die auf Intensivstationen (ICU) wegen des Coronavirus und 99 auf der Allgemeinstation ins Krankenhaus eingeliefert werden, während 2.323 zu Hause und 39 in Hotels isoliert sind, was insgesamt 2.474 aktiven Fällen entspricht. Bei Patienten, die seit dem 9. März 2020 insgesamt 750.685 geheilt sind, trat der erste Ansteckungsfall in Panama auf, wo Covid eine Letalität von 1,1% aufweist, eine der niedrigsten in Lateinamerika. In den letzten 24 Stunden wurden 6.602 Tests durchgeführt, um Fälle von Covid nachzuweisen, die eine positive Einstellung von 4,7% zeigten. In Panama wurden bisher 5.609.340 Tests angewendet. Panama, ein Land mit 4,28 Millionen Einwohnern, weist eine hohe Impfrate auf und befindet sich in einem Bereich der Virenbekämpfung, sagte Minsa nach der starken Pandemiewelle, die von Omicron zwischen Dezember und Mitte Januar ausgelöst wurde. Die Behörden fordern dringend auf, Ihre Wache nicht im Stich zu lassen und Selbstpflegemaßnahmen wie häufiges Händewaschen, Verwendung von alkoholischem Gel, Gesichtsschutz im öffentlichen Verkehr, Maske und körperliche Distanzierung einzuhalten, um eine Ansteckung zu vermeiden. Sie erinnern die Bevölkerung auch daran, dass sie bei Symptomen im Zusammenhang mit Covid-19 sofort eine Gesundheitseinrichtung aufsuchen müssen, um ärztliche Hilfe zu erhalten.