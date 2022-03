Oliveira regiert in Mandalika, Marquez ist das unpassendste Opfer

Juan Antonio Llados Lombok (Indonesien), 20 Mrz Der Portugiese Miguel Oliveira (KTM RC 16) regierte auf der Mandalika-Strecke, dem Schauplatz des Großen Preises der indonesischen MotoGP, auf der der Spanier Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 v) nach einem brutalen Absturz im freien Training vor dem Rennen den unerwartetsten Verlust erlitt . Márquez erlitt am Wochenende in Indonesien bis zu vier Stürze, im vierten flog er durch die Luft und traf sich mit einer Gehirnerschütterung, die ihm am Ende riet, nicht an einem Rennen teilzunehmen, bei dem Regen ein weiterer wichtiger Protagonist war. Während die Kategorien Moto3 und Moto2 keine Probleme in ihrer Entwicklung hatten, wurde die Zwischenkategorie aufgrund des schlechten Zustands des Asphalts in den Kurven 2, 3, 10 und 17 aus 25 Runden 16 gekürzt, als die Vorbereitungen für die MotoGP-Kategorie beginnen sollten, eine echte Sintflut auf Mandalika. Das MotoGP-Rennen wurde nach der Entscheidung, das Moto2-Rennen zu verkürzen, ebenfalls von 27 auf 20 Runden reduziert, aber der Regen spielte einen entscheidenden und manchmal besorgniserregenden Vorteil. Das Wasser führte zu einer Reihe von Verzögerungen, die die Absage des Rennens befürchteten, aber der Waffenstillstand durch den Regen ermöglichte es dem Start, unter extremen Bedingungen der Strecke, in denen die Fähigkeiten der schnellsten Fahrer im Wasser herauskamen, bei vielen Gelegenheiten diejenigen, die dies tun haben nicht das größte mechanische Potenzial in ihren Motorrädern. Und obwohl es eine Reihe von Änderungen in den Eröffnungsprotokollen gab und alles darauf hindeutete, dass es der Australier Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) sein würde, der seine Fähigkeiten unter diesen Bedingungen durchsetzen würde, tauchte die Figur von Oliveira auf, der vom siebten Platz in der Startformation, und wer mit einem festen Pass und mehreren schnellen Karriererunden alle seine Rivalen verließ. Miller konnte auch den Druck derer, die von hinten kamen, des Franzosen Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) und Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), nicht ertragen, die die beste Trainingszeit erreicht hatten, obwohl er zu Beginn des Rennens einige Anzeichen von Schwäche zeigte, aber im Laufe der Runden wuchs es und in einem spektakulären Comeback belegte es den zweiten Platz. Der beste Spanier in der Kategorie war Alex Rins (Suzuki GSX RR), der im Kampf um die Spitzenpositionen antrat, sich aber letztendlich mit dem fünften Platz zufrieden geben musste, vor seinem Teamkollegen und MotoGP-Weltmeister im Jahr 2020, Joan Mir. Der Fahrer Somkiat Chantra (Kalex) bescherte seinem Land Thailand den ersten Sieg in der Motorrad-Weltmeisterschaft, indem er die Moto2 mit Autorität und Solo gewann, nachdem er in mehreren schnellen Rennrunden die Hauptrolle gespielt hatte, um seine Kreditwürdigkeit in Mandalika zu beweisen, wo er vom Italiener Celestino Vietti ( Kalex), der in der ersten Position der Meisterschaft konsolidiert wurde, mit Arón Canet (Kalex), Dritter. Der Italiener Dennis Foggia (Honda) gewann in der Moto3 einen soliden und durchschlagenden Sieg, den ersten des Jahres, vor den Spaniern Izan Guevara (GasGas) und Carlos Tatay (CFMoto). Foggia ist mit 34 Punkten neuer Weltmeister, einer mehr als der Spanier Sergio García Dols (GasGas), Vierter im Rennen, und sein Spanier Izan Guevara Dritter mit 28 Punkten. CHEF JLL