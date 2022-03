Oliveira räumte ein, dass sein guter Start es ihm ermöglichte, zu gewinnen.

Lombok (Indonesien), 20 Mrz Der Portugiese Miguel Oliveira (KTM RC 16) räumte ein, dass ein Großteil des Erfolgs seines Sieges auf seinen guten Start zurückzuführen war, denn „ohne diesen guten Start wäre das Rennen für mich anders gewesen, denn hinter den anderen Fahrern war nichts zu sehen, weil des Regens oder vielmehr wegen der Spritzer des Wassers, das auf der Strecke war.“ „Es war schwierig, den Grip der Strecke zu erkennen und auch zu verstehen, aber nach ein paar Runden sah ich, dass ich mehr ziehen konnte, obwohl es unter diesen Bedingungen ziemlich schwierig ist, ein Rennen zu fahren, da Sie in einer Trainingseinheit mehr Zeit haben und die Reifen auf andere Weise handhaben können, obwohl ich zum Glück gut geworden bin und ich bin Jack (Miller) gefolgt, und dort habe ich verstanden, was ich brauchte „, erinnert sich Oliveira. „Ich konnte eine Lücke finden und ihn überwinden“, sagte er über Miller und erklärte: „Wenn es noch sieben Runden gegeben hätte, weiß ich nicht, was passiert wäre, weil Fabio (Quartararo) sehr stark zurückgeblieben wäre, aber zum Glück konnte ich mit einem Sieg auf das Podium zurückkehren“, freute sich der portugiesische KTM-Fahrer. „Ich habe gesehen, dass 'Pecco' und Martín in der ersten Kurve Probleme mit dem 'Aquaplaning' hatten, und mir war nicht bewusst, dass es dort so viel Wasser gab, es war eine Frage des Instinkts, mit so viel Wasser rollen zu können“, sagte er. „Es gab nur zwei Rennen, aber natürlich wollen wir diese Position der Stärke in den folgenden Rennen beibehalten und wir wollen in zwei oder drei Rennen keine guten Positionen erreichen, und das war's, wir wollen ständig vorne sein und dafür müssen wir hart arbeiten, wie es in dieser Kategorie üblich ist, wo Es gibt eine Menge Wettbewerbsfähigkeit, wie er es im zweiten Quartal mit einer solchen Gleichheit sieht, daher konzentrieren wir uns darauf, schnell zu sein und gute Ergebnisse im Rennen zu erzielen „, sagte er. CHEF JLL