Mit 439 neuen positiven Ergebnissen sammelt Ecuador 853.850 Fälle von Covid-19

Quito, 19 März Ecuador hat an diesem Samstag 439 neue positive Ergebnisse für Covid-19 hinzugefügt und 853.850 bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren gesammelt, wie das Gesundheitsministerium an diesem Samstag in seinem Tagesbericht berichtete. Der Rekord der Todesfälle beläuft sich auf 35.410, siebzehn neue in den letzten vierundzwanzig Stunden, die zwischen den 25.215 durch Covid-19 bestätigten und den 10.195, die durch die Krankheit wahrscheinlich sind, aufgeteilt werden. Die Andenprovinz Pichincha, deren Hauptstadt Quito ist, weist mit 314.128 positiven Ergebnissen die höchste Infektionszahl auf, 206 mehr als der Rekord vom Freitag, gefolgt von der Küste von Guayas, deren Kopf Guayaquil ist, mit 133.834 (48 zusätzlich). Die Provinzen Manabi (54.737), El Oro (49.060), Azuay (41.141), Loja (33.182), Imbabura (29.096), Tungurahua (26.568), Cotopaxi (17.836), Los Ríos (17.222) und Santo Domingo de los Tsáchilas (16.709) treten aufgrund von Fällen auf. In Bezug auf die Situation in den Gemeinden heißt es in dem Bericht, dass Quito mit 290.260 Fällen während der Pandemie (199 in den letzten vierundzwanzig Stunden gemeldet) die am stärksten von Covid-19 betroffene Stadt ist, gefolgt von Guayaquil mit 99.377 (39 zusätzlich). In der Impfkampagne zeigen Daten des Gesundheitsministeriums, dass mehr als 88,6% der Zielpopulation in Ecuador eine erste oder Einzeldosis erhalten haben, etwa 85% pro zweite Dosis, und fast 5 Millionen Auffrischungsdosen wurden bereits angewendet. Das National Emergency Operations Committee (COE) genehmigte am Freitag, jegliche Kapazitätsbeschränkungen im öffentlichen Raum, in Unternehmen und privaten Einrichtungen zu beseitigen und das Nachtleben ebenfalls auf eine Kapazität von 100% zu öffnen.