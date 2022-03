Mindestens sieben Tote, wenn eine Mine explodiert, als ein Bus in Mali vorbeifährt

Bamako, 20 Mrz Mindestens sieben Menschen wurden getötet und Dutzende weitere wurden durch die Explosion einer Mine verletzt, die durch die Durchfahrt eines Busses aktiviert wurde, auf dem sie auf einer Autobahn in der Region Mopti fuhren, im Zentrum von Mali, Sicherheits- und Gesundheitsquellen teilten Efe mit. Der Vorfall ereignete sich gestern Samstag gegen 15.00 Uhr Ortszeit zwischen Denga-Ouro und Takoutala auf der Straße zwischen Konna und Sevare. Die Quellen erklärten, dass sich unter den Verletzten mehrere in einem schweren Zustand befinden. Die Quellen betonten, dass die Verwundeten in das Krankenhaus von Dolo in der Stadt Sevare eingeliefert wurden. Mali befindet sich in einer komplexen Situation der Unsicherheit und politischen Instabilität mit der Präsenz dschihadistischer Gruppen, die ihre Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die malische Armee sowie ausländische und die Streitkräfte der Vereinten Nationen verstärken. Darüber hinaus gab es in weniger als einem Jahr zwei Staatsstreiche. Danach begann ein Übergangsprozess, der noch nicht in der Erwartung einer Parlamentswahl gipfelte. CHEF fzb