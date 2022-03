Mindestens 4 Tote, als ein Auto eine Gruppe in Südbelgien traf

Brüssel, 20 Mrz Mindestens vier Menschen sind gestorben, nachdem sie in einer Gruppe, die heute Morgen in der südbelgischen Stadt Strépy-Bracquegnies Karneval feiert, ein Fahrzeug gerammt hatten, berichteten die französischsprachigen Netzwerke RTBF und RTL. Die örtliche Polizei reduzierte die ursprünglich angegebene Zahl von fünf Todesfällen auf vier und meldete laut RTBF auch 7 schwere und 15 leichte Verletzungen. Die Polizei hat nach dem Schlag zwei Verdächtige festgenommen, die Personen, die mit dem Fahrzeug unterwegs waren, beteiligt waren. Der Bürgermeister der Stadt, Jacques Gobert, aktivierte den Katastrophenplan. „Ein rasendes Auto überfuhr die Menge, die sich versammelt hatte, um Gilles beim Abholen zuzusehen. Der Fahrer setzte seinen Weg fort, aber wir haben ihn abgefangen „, sagte der Stadtrat in Aussagen der Zeitung „Le Soir“. Zeugen zufolge überfuhr um 5.00 (4.00 GMT) ein Fahrzeug „aus dem Nichts“ mehrere Dutzend Personen, die eine Gruppe von Gilles begleiteten, einem traditionellen Charakter des Karnevals von Binche (dessen Feier von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt wurde) und anderen Städten in Südbelgien. Acht Krankenwagen kamen an, um den Verwundeten zu helfen, und das Sportzentrum der Stadt wurde als Notfallzentrum eingerichtet, in dem sich eine Zelle von Psychologen um die Menschen kümmert, die an dieser Karnevalsfeier teilnehmen. „Es gibt keine Worte, es ist Horror. Als sie lange nach der Katastrophe am Tatort ankamen und diese Leichen auf der Straße verstreut sahen, leiden die Menschen... Sie können sich nicht vorstellen, dass dies existieren kann, und das passiert leider. Es gibt keine Worte, es ist dramatisch „, sagte Gobert. RTL-Moderator Fabrice Collignon, der an den Feierlichkeiten teilnahm, sagte, dass die Gruppe von etwa 150 Personen auf dem Weg durch die Stadt sei, als plötzlich „wir ein riesiges Geräusch von hinten hörten und das Auto buchstäblich gegen die Personengruppe krachte“. „Es war eine Szene, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie in meinem Leben sehen würde. Das Auto beschleunigte und als wir merkten, dass etwas los war, waren alle am Boden. Die Leute haben geschrien. Es gab Musik und ein Lächeln und drei Sekunden später schrie es. Es war schrecklich „, beschrieb er. Die belgische Innenministerin Annelies Verlinden hat sich unter anderem mit dem Bürgermeister in Verbindung gesetzt, um herauszufinden, ob ein Terroranschlag ausgeschlossen werden kann. Die Staatsanwaltschaft wird den ganzen Morgen über eine Pressekonferenz abhalten, um über die Veranstaltung zu berichten.