Mexikos Santiago Gonzalez fällt im Doppelfinale von Indian Wells

Indian Wells (USA), 20 Mrz Santiago Gonzalez aus Mexiko fiel an diesem Samstag im Indian Wells Herren-Doppelfinale mit dem Franzosen Edouard Roger-Vasselin gegen das Paar der Amerikaner John Isner und Jack Sock. Isner und Sock wurden im kalifornischen Wüstenturnier zu Champions gekürt, indem sie Gonzalez und Roger-Vasselin mit 7-6 (4) und 6-3 in einer Stunde und 19 Minuten besiegten. Gonzápez, 38, hat in diesem Jahr neben dem Argentinier Andrés Molteni bereits die Doppeltitel der Turniere in Buenos Aires und Cordoba (Argentinien) gewonnen. Im Finale der Damen von Indian Wells gewannen Yifan Xu und Zhaoxuan Yang aus China gegen Asien Muhammad aus den USA und Ena Shibahara mit 7:5 und 7-6 (4) aus Japan. Indian Wells wird seine Ausgabe 2022 an diesem Sonntag mit dem Einzelfinale abschließen. Der polnische Iga Swiatek trifft ab 13:00 (20:00 Uhr GMT) auf die griechische Maria Sakkari, während der Spanier Rafa Nadal frühestens um 15 Uhr (22:00 GMT) gegen den Amerikaner Taylor Fritz trifft.