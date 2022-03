Mbappés Satz, der die internen Probleme von PSG aufdeckt: „Wir müssen professionell sein“

Soccer Football - Ligue 1 - AS Monaco v Paris St Germain - Stade Louis II, Monaco - March 20, 2022 Paris St Germain's Kylian Mbappe changes his jersey during the match REUTERS/Stephane Mahe

An diesem Sonntag verlor Paris Saint-Germain (PSG) 3:0 gegen AS Monaco und verschärfte ihre Krise nach dem Ausscheidung der Champions League League in den Händen von Real Madrid. In einem Spiel, in dem Lionel Messi nicht an einem Grippespiel teilnahm, wurde die Mannschaft von Mauricio Pochettino besiegt und Kylian Mbappé sprach nach dem Schlusspfiff.

Der französische Stürmer, den Fernsehkameras während des Spiels sehr verärgert hatten, sprach sich zu den Mikrofonen von Amazon Prime Video aus und verbarg sein Unbehagen über die Leistung des Teams nicht: „Wenn wir ein Minimum an Respekt vor dem haben, was wir tun, vor dem, was wir sein wollen und für das, was wir sein wollen, müssen wir es sein Fachleute. Wir haben kein gutes Spiel gespielt und es ist Zeit, Monaco zu gratulieren „, sagte er.

The Young Wonder hob das Konzept des „Professionellen“ und des „Respekts“ für den PSG-Schild hervor, was an dieser Stelle Aufmerksamkeit erregt, insbesondere weil sagte etwas Ähnliches sein Trainer Pochettino: „Das kann nicht passieren. Das kann nicht passieren. Wir können schlechte Leistungen erzielen, aber nicht mit dieser Einstellung. Es ist nicht hinnehmbar, das Spiel auf diese Weise zu beginnen. Der Respekt vor dem Club und unseren Fans ist von grundlegender Bedeutung „, sagte der Argentinier.

Mbappé, der an diesem Sonntag begann, bat ebenfalls darum, AS Monaco für seine Leistung anzuerkennen, fügte jedoch hinzu: „Das Ziel ist es, den zehnten Titel zu erreichen. Den Rest denke ich, ist den Leuten egal. Wir können 9-0 gewinnen, die Leute werden immer noch an die Champions League denken. Wir müssen professionell bleiben. Wir müssen uns selbst, die Fans, die Menschen und unsere Familien respektieren.“

PSG hat 3:0 gegen AS Monaco (Reuters) verloren

Die Sätze des jungen Schützen scheinen im Rahmen eines Teams, das dafür bekannt ist, sein höchstes Ziel, sich im kontinentalen Wettbewerb zu weihen, nicht erfüllen zu können, und das seit dieser Ausscheidung das Schweigen seiner Figuren hat Messi und Neymar. Gleichzeitig scheint der französische Fußballspieler seine letzten Spiele mit diesem Trikot zu spielen, da seine Anleihe am Ende der Saison ausläuft und er trotz der Vorschläge, die er von der Führung erhalten hat, beschlossen hat, nicht weiterzumachen.

Die Tatsache, dass Mbappé von Respekt und Professionalität sprach und dass Pochettino über die „Haltung“ seiner Führer verärgert war, ist ein klarer Hinweis darauf, dass nach der Niederlage im Bernabeu etwas in der PSG-Umkleidekabine gebrochen ist. Mit neun Tagen vor uns und 12 Punkten Vorsprung an der Spitze der Ligue 1 scheint alles darauf hinzudeuten, dass das Pariser Team die Kampagne trotz der Konflikte mit einer Feier beenden wird. Obwohl im Fußball alles passieren kann.

