Macri kommentierte den Kampf zwischen Alberto Fernández und Cristina Kirchner: „Es gibt weder Plan noch Loyalität, geschweige denn Regierungsverantwortung“

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), en una fotografía de archivo. EFE/Divyakant Solanki

Wie so oft nutzte der ehemalige Präsident Mauricio Macri seine sozialen Netzwerke, um sich zur politischen Situation im Land zu äußern. Daher verwies er auf die parlamentarische Billigung, die das Abkommen mit dem IWF hatte, und betonte, dass das Land dank der Abstimmung von Together for Change einen Zahlungsausfall vermieden habe. Er kommentierte auch den Kampf zwischen Alberto Fernández und Cristina Kirchner und sagte: „ Es gibt weder Plan noch Loyalität, geschweige denn Verantwortung zu regieren .“

„Die Abstimmung (im Kongress) deckte auch alle Brüche auf, die in der Präsidentschaft existieren“, sagte er in seinem Text und fügte hinzu: „Auf ungewöhnliche Weise fand die Regierung ihren schlimmsten Feind innerhalb der Regierungspartei selbst. Dieser interne Kampf zeigt allen Argentiniern, was wir immer wussten. Das Präsidentenpaar ist nur durch das gegenseitige Bedürfnis vereint, die Macht zu erlangen und aufrechtzuerhalten, nicht durch ein Projekt, Ideen oder Visionen.“

