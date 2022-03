Liverpool-City und Chelsea-Crystal Palace, Halbfinale

Sport schreiben, 20 Mrz Liverpool und Manchester City einerseits und Chelsea gegen Crystal Palace sind das Halbfinale des England Cup, da die Auslosung an diesem Sonntag nachgegeben hat. Beide Spiele werden am 16. April im Wembley-Stadion in London ausgetragen und die Gewinner werden im Finale antreten, das den Champion entscheidet, der die im letzten Jahr von Leicester gewonnene Krone erbt. Liverpool besiegte Nottingham Forest im Viertelfinale (0-1), während Manchester City Southampton (1-4) besiegte. Cristal Palace wurde Everton (4-0) los und Chelsea schlug das Turnier am Samstag gegen Middlesbrough (0-2). CHEF apa/ismus