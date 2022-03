LeBron schreibt Geschichte, Mavericks stolpern und Wölfe fegen Bucks

März LeBron James wurde an diesem Samstag in der regulären Saison an einem kurzen Tag, an dem die Dallas Mavericks von Luka Doncic gegen die Charlotte Hornets stolperten, während die Minnesota Timberwolves die Milwaukee Bucks fegten, der zweitführende Torschütze in der Geschichte der NBA. ZAUBERER 129 - LAKERS 117 LeBron James (36.937 Punkte insgesamt) übertraf Karl Malone (36.928 Punkte) als zweithöchsten Torschütze in der Geschichte der NBA. In dieser Rangliste liegt „King James“ bereits nur vor Kareem Abdul-Jabbar (38.387 Punkte). Am 12. Februar wurde LeBron der beste Torschütze in der Geschichte der NBA, wenn die in der regulären Saison gesammelten Punkte zu denen der Playoff-Spiele hinzugefügt werden. Der offizielle Rekord der NBA berücksichtigt jedoch nur Spiele der regulären Saison. Abgesehen von LeBrons beeindruckenden Rekorden bei 37 fielen die Lakers in einem Match, das sie im dritten Quartal mit 15 Punkten gewannen, an die Wizards. Kristaps Porzingis (27 Punkte, 16 davon im vierten Quartal) war der Schlüssel zum Comeback einiger Zauberer, die LeBrons 38 Punkte, 10 Rebounds und 6 Assists nutzlos machten. Der Brasilianer Raul Neto spielte 18 Minuten mit den Wizards, in denen er 5 Punkte, 2 Rebounds und 2 Assists hatte. HORNISSEN 129 - MAVERICKS 108 Die 37 Punkte von Luka Doncic, die im vierten Quartal nicht spielten, weil das Ergebnis bereits entschieden war, reichten den Dallas Mavericks nicht aus, um Charlotte mit einem Sieg zu belassen. Für die Hornets, die bei Dreizeigern 20 für 42 erzielten, erzielten sieben Spieler mehr als 10 Punkte mit Miles Bridges (23 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists), PJ Washington (21 Punkte und 3 Rebounds) und Terry Rozier (18 Punkte, 6 Assists und 6 Rebounds) als Hauptmaßstäbe. TIMBERWOLVES 138 - DOLLAR 119 Der dominikanisch-amerikanische Karl-Anthony Towns hatte 25 Punkte und 9 Rebounds beim durchschlagenden Sieg der Minnesota Timberwolves mit vier Siegen in Folge und einem der angesagtesten Teams der Liga über einen Milwaukee Bucks, bei dem Giannis Antetokounmpo aufgrund von Knieschmerzen nicht spielte. Pat Connaughton, Brook Lopez und Khris Middleton trugen jeweils 15 Punkte für einen Bucks bei, bei dem der kongolesisch-spanische Serge Ibaka 21 Minuten spielte und 5 Punkte und 5 Rebounds erzielte. Patrick Beverley (Wölfe) und George Hill (Bucks) wurden im ersten Quartal für einen Kampf ausgewiesen, der mit einer Reibung zwischen Serge Ibaka und Taurean Prince begann. CAVALIERS 113 - KOLBEN 109 Die Detroit Pistons gewannen im dritten Quartal 12 Punkte und hatten einen sensationellen Jerami Grant (40 Punkte), ließen das Spiel jedoch schließlich gegen die Cleveland Cavaliers antreten. Darius Garland (24 Punkte und 12 Vorlagen) war der Anführer von Cavaliers, die zwei Siege in Folge hatten und versuchen, den sechsten Platz im Osten zu sichern, den letzten im direkten Zugang zu den Playoffs. KLASSIFIKATION Östliche Konferenz .1. Miami-Hitze (47-24) .2. Philadelphia 76ers (43-26 .3. Milwaukee Bucks (44-27) .4. Celtics .5. Chicago Bulls (41 — 29) .6. Cleveland-Kavaliere (41-30) .7. Toronto Raptoren (39-31) .8. Brooklyn-Netze (37-34) .9. Atlanta Hawks (35—35) 10. Charlotte Hornissen (35-35) 11. Washington-Zauberer (30-40) 12. New York Knicks (30-40) 13. Indiana Pacers (24-47) 14. Detroit-Kolben (19-52) 15. Orlando Magie (18-53) Westliche Konferenz: .1. Phoenix Sonnen (57-14) .2. Memphis Grizzlys (48-23) .3. Goldener Staat Krieger (47-23) .4. Utah Jazzy (44-26) .5. Mavericks .6. Denver Nuggets (42 — 29) .7. Timberwolves (42-30) .8. LA Clippers (36-37) .9. LA Lakers (30-41) 10. New Orleans Pelikane (29-41) 11. Sporen des heiligen Antonius (27-44) 12. Portland Trail Blazer (26-43) 13. Sacramento-Könige (25-47) 14. Oklahoma City Donner (20-50) 15. Houston Rockets (17-53). AM NÄCHSTEN TAG (Sonntag, 20. März) Indiana Pacers — Portland Trailblazer Houston Rockets — Memphis Grizzlys Atlanta Hawks - New Orleans Pelikane Orlando Magic - Oklahoma City Donner Sacramento Könige - Phoenix Suns New York Knicks - Utah Jazz-Utah Denver Nuggets Philadelphia 76ers - Toronto Raptoren Golden State Warriors - San Antonio Spurs