Leader Oporto gewinnt Boavista und behält seine Führung

Porto (1.) gewann 1:0 bei seinem Besuch in Boavista (13.) in einem Derby, das am Sonntag den 27. Spieltag der portugiesischen Liga beendete. Danach behalten die „Drachen“ ihren Sechs-Punkte-Vorsprung gegenüber Sporting Lisbon (2.).

Das einzige Tor für Porto an diesem Sonntag wurde von Fabio Vieira (32. Minute) unterzeichnet.

Dank dieses Sieges gelang es Porto, die Nationalmannschaftspause mit einem komfortablen Sechs-Punkte-Vorsprung gegenüber dem zweiten Sporting Lisbon zu erreichen, das am Samstag in Vitoria de Guimaraes (6.) 3:1 gewonnen hatte.

Benfica (3.), qualifiziert für das Viertelfinale der Champions League, gewann an diesem Sonntag mit 2:1 gegen Estoril (7.) und liegt immer noch 12 Punkte hinter Porto, weit vom Titelkampf entfernt.

— Ergebnisse des 27. Spieltages der portugiesischen Liga:

- Freitag:

FC Vizela - FC Famalicao 1 - 1

- Samstag:

Tondela - Arouca 2 - 2

Santa Clara - Belenenses 0 - 0

Vitoria de Guimaraes - Sporting de Lisboa 1 - 3

Gil Vicente - Maritim 1 - 1

Pacos Ferreira - Moreirense 2 - 1

Benfica - Estoril 2 - 1

Portimonense - Sporting Braga 1 - 2

Boavista - Porto 0 - 1

Bewertung: Sätze J G E P GF GC Dif

1. Porto 73 27 23 4 0 68 19 49

2. Sporting Lissabon 67 27 21 4 2 54 17 37

3. Benfica 61 27 19 4 4 68 25 43

4. Sportliche Braga 49 27 14 7 6 43 26 17

5. Gil Vicente 46 27 12 10 5 38 26 12

6. Guimaraes 36 27 10 6 11 37 0

7. Estoril 34 27 8 10 9 31 32 -1

8. Maritimo 33 27 8 9 10 31 34 -3

9. Pacos Ferreira 33 27 8 9 10 25 32 -7

10. Weihnachtsmann 31 27 7 10 10 30 43 -13

11. Portimonense 29 27 7 8 12 26 32 -6

Zwölf. FC Famalicao 28 27 6 10 11 33 41 -8

13. Boavista 27 4 15 8 31 40 -9

14. FC Vizela 26 27 5 11 29 45 -16

15. Arouca 23 27 5 8 14 25 48 -23

16. Tondela 22 27 6 4 17 33 54 -21

17. Moreirense 20 27 4 8 15 24 44 -20

18. Belenenses 18 27 3 9 15 15 46 -31

