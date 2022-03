Laut Ankara sind sich Moskau und Kiew in 4 von 6 Themen „fast einig“

Wien, 20. März Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, um einen Ausweg aus dem Konflikt zu finden, haben zu einer „fast Einigung“ über vier der sechs am Verhandlungstisch aufgeworfenen Themen geführt, wie der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu erklärte. In einem Interview, das an diesem Sonntag von der Zeitung Hürriyet veröffentlicht wurde, fasste der Leiter der türkischen Diplomatie die Schlussfolgerungen zusammen, die er aus seinen Reisen nach Moskau und Lemberg letzte Woche gezogen hatte, wo er seine russischen und ukrainischen Amtskollegen Sergej Lawrow bzw. Dimitro Kuleba traf. „Die Positionen beider Seiten sind in wichtigen und kritischen Fragen konvergiert. Insbesondere sehen wir, dass sie sich in den ersten vier Punkten fast einig sind. Einige Fragen müssen auf Führungsebene entschieden werden „, sagte Çavusoglu. Der Minister versicherte, dass die Gespräche zwischen den Delegationen beider Seiten bereits einen langen Weg zurückgelegt haben, dass der Frieden jedoch ein Treffen auf höchster Ebene erfordern werde, dh zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymir Zelensky. Er räumte jedoch ein, dass im Voraus ein Waffenstillstand erforderlich war, was Ankara für möglich hielt. „Wenn die Parteien nicht von ihren derzeitigen Positionen abweichen, können wir sagen, dass wir auf einen Waffenstillstand hoffen. Es gibt offene Kanäle zwischen Führern. Das ist bereits bekannt „, sagte er. „Wenn es Frieden gibt, wenn es eine Einigung gibt, werden sie sich definitiv (Putin und Zelenski) treffen. Sie schließen diese Möglichkeit nicht aus. Sie haben keine negative Einstellung zu Treffen „, fügte er hinzu. Çavusoglu gab nicht an, zu welchen Themen die Delegierten aus Moskau und Kiew in ihren Verhandlungen vorangetrieben hätten. In einem kürzlichen Interview mit Hürriyet erklärte Ibrahim Kalin, Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dass die auf dem Tisch angesprochenen Fragen in sechs Punkte unterteilt seien, die er wie folgt aufführte: „1- Die Neutralität der Ukraine (dass sie nicht in die NATO eintreten kann), 2- Abrüstung und gegenseitige Sicherheitsgarantien, 3- Der Prozess, den die russische Seite als „Entnazifizierung“ bezeichnet, 4- „Beseitigung von Hindernissen für den weit verbreiteten Gebrauch von Russisch in der Ukraine“, 5- „Der Status des Donbass“ und 6- „Der Status der Krim“. Seit Beginn der Krise hat die Türkei, ein wichtiger NATO-Partner, der versucht, angesichts der russischen Invasion in die Ukraine neutral zu bleiben, versucht, zwischen den beiden Ländern zu vermitteln, da sie wichtige diplomatische, politische und wirtschaftliche Beziehungen zu beiden Ländern unterhält. Nachdem Ankara am 10. März ein Treffen von Lawrow und Kuleba in Antalya veranstaltet hatte, hat Ankara auch angeboten, ein Treffen zwischen Putin und Zelinsky zu organisieren. „Bis heute sehen wir, dass im Prinzip keine Seite dagegen ist (die beiden Staats- und Regierungschefs treffen sich in der Türkei)“, sagte Çavusoglu und gab zu, dass es derzeit „auch andere Länder“ mit ähnlichen Initiativen gibt. „Letztendlich kommt es darauf an, dass sie zusammenkommen. Es passiert in der Türkei oder anderswo „, betonte der Minister. DT/WR/PI