Laureano ist kurz davor, die Federung zu reinigen und will spielen

MESA, Arizona, USA (AP) - Als ob er es gewusst hätte, hielt Christian Pache vor Ramón Laureanos Schließfach an und begann diese Woche vor Oaklands erstem Vorsaison-Spiel mit dem Mittelfeldspieler zu plaudern.

Nur wenige Minuten zuvor hatte Laureano der Presse ihre wunderbare Beziehung zu Dominikaner-Kollegen Pache beschrieben, einer prominenten Perspektive, die Teil des Jugendpakets war, das Atlanta diese Woche geliehen hatte, um den ersten Star-Baseman Matt Olson zu gewinnen.

Laureano und Pache trafen sich während der Pause zwischen den Kampagnen in ihrer Heimat Santo Domingo. Die Ranger trainierten zusammen, ohne zu wissen, dass sie Partner sein würden. Jetzt haben sie eine Beziehung aufgebaut, in der der erste der Mentor ist.

Der 23-jährige Pache bombardierte den 27-jährigen Laureano mit Fragen. Nach sechs Jahren in der Braves-Organisation wollte er sich so schnell wie möglich an sein neues Clubhaus anpassen.

„Wenn er mir Fragen stellt, versuche ich immer, ihm zu helfen“, sagte Laureano. „Ich denke, er ist lernbegierig, wie ich es irgendwann war. Sie bekommen jeden Tag eine Routine, sodass Sie sich an Ihr Spiel und Ihren Tag gewöhnen. Er macht es.“

Am selben Nachmittag spielte Laureano zu Beginn im Mittelfeld, da er in die Cactus League aufgenommen wurde, obwohl er noch für insgesamt 80 Spiele gesperrt war, nachdem er 2021 positiv auf ein verbotenes Medikament getestet wurde.

Laureano wird den ersten Monat der regulären Saison verpassen, während er die Strafe beendet hat.

„Ich bin dankbar, dass (Mark) Kotsay zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, dass er das erste Spiel gespielt hat“, sagte Laureano über den Manager, der in seinem ersten Jahr bei Atléticos ist.

Kotsay seinerseits kommentierte: „Was Ramon betrifft, weißt du, dass er Baseball liebt. Offensichtlich wurde ihm das durch seine eigenen Handlungen vorenthalten, aber er hat Verantwortung übernommen. Es ist Teil dieser Kultur und dieses Teams.“

„Während wir vorankommen, werden wir seine Arbeitsbelastung bewältigen, da er 27 Tage Zeit hat (Spiele bleiben in seiner Suspendierung), sobald die Kampagne beginnt“, fügte er hinzu. „Und Sie haben die Möglichkeit, an einigen Spielen teilzunehmen und genug Wiederholungen zu machen, um bereit zu sein.“