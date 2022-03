Kritik an Johnson für den Vergleich der Situation in der Ukraine mit dem Brexit

London, 20 Mrz Der britische Premierminister Boris Johnson wird aus verschiedenen Sektoren kritisiert, nachdem er die Situation der Ukrainer, die russische Angriffe bekämpfen, mit der britischen Entscheidung im Jahr 2016 verglichen hatte, den Brexit zu unterstützen. Der konservative Politiker machte die unglücklichen Bemerkungen während einer Rede, die gestern auf dem Frühjahrskongress von Partidy Tory in der englischen Stadt Blackpool gehalten wurde. In seiner Rede erklärte Johnson, dass „der Instinkt der Menschen dieses Landes (des Vereinigten Königreichs) wie der Menschen in der Ukraine darin besteht, die Freiheit zu wählen“, wobei die Stimme für den Brexit „das berühmte jüngste Beispiel“ sei. „Als so viele Briten für den Brexit stimmten, glaube ich nicht, dass dies daran lag, dass sie Ausländern gegenüber entfernt feindlich gesinnt waren. Das liegt daran, dass sie die Freiheit haben wollten, die Dinge anders zu machen und dass dieses Land sich selbst regieren kann „, sagte er. Heute greifen die lokalen Medien die Flut von Kritik aus verschiedenen Sektoren auf, die den Vorstandsvorsitzenden anklagen, wie der konservative Lord Barwel, der Johnson daran erinnerte, dass die Ukrainer „der Europäischen Union (EU) beitreten wollen“. Lord Barwell, der als Personalchef in der Downing Street - der Residenz und dem offiziellen Büro des Premierministers - arbeitete, als auch Tory Theresa May regierte, stellte auf Twitter klar, dass die Abstimmung im europäischen Referendum 2016 „keineswegs mit der Gefährdung Ihres Lebens vergleichbar ist“ in einem Krieg mit Wladimir Putins Streitkräften. Barwell machte den Vergleich aus zwei Gründen hässlich: „wegen der Tatsache, dass die Abstimmung in einem freien und fairen Referendum in keiner Weise mit dem Risiko Ihres Lebens vergleichbar ist, um Ihr Land gegen eine Invasion zu verteidigen“ und auch weil „die Ukrainer für die Freiheit kämpfen, der EU beizutreten“. Der Vorsitzende der Liberaldemokraten, Ed Davey, hielt Johnson für „eine nationale Schande“ und dass „der Vergleich eines Referendums mit Frauen und Kindern, die vor Putins Bomben fliehen, eine Beleidigung für alle Ukrainer darstellt“. Für den Vorsitzenden der schottischen Nationalistischen Partei in Westminster, Ian Blackford, kommentiert Johnson „der Vergleich der Situation auf Leben und Tod in der Ukraine mit dem Brextil geschmacklos und zeigt, wie gefährlich die Tories vom Brexit besessen sind“. Außerhalb dieses Landes sagte der ehemalige Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, auch, dass die Worte des britischen Premierministers „die Ukrainer, die Briten und den gesunden Menschenverstand beleidigen“. „Boris Johnson entspricht dem Kampf der Ukrainer, von den Briten für den Brexit zu stimmen“, sagt der ehemalige polnische Premierminister, der sich immer noch an die „Begeisterung von (Wladimir) Putin und (Donald) Trump nach dem Referendum“ erinnert. Für den ehemaligen belgischen Premierminister Guy Verhofstadt ist der Vergleich „verrückt“.