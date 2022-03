Kolumbien meldet am 20. März 693 Neuinfektionen mit Covid-19

Fotografía de archivo en la que se registró a una enfermera al preparar una dosis de una vacuna contra la covid-19, antes de aplicársela a una mujer, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Das Gesundheitsministerium meldete an diesem Sonntag, dem 20. März 2022, 542 neue Fälle von Covid-19 in Kolumbien. In den letzten 24 Stunden wurden 21.368 Tests verarbeitet, von denen 8.394 PCR und 12.974 Antigene sind.

Der Bericht stellt außerdem fest, dass am letzten Tag 18 Kolumbianer an der Krankheit gestorben sind. Auf diese Weise erreicht das Land seit Beginn der Pandemie insgesamt 139.452 Todesfälle aufgrund des Virus.

Durch die Aggregation aller Zahlen erreichte Kolumbien insgesamt 6.081.131 Infektionen, von denen 5.669 aktive Fälle sind und 5.913.303 positiven Fällen entsprechen, bei denen die Krankheit bereits überwunden wurde.

Covid-19-Bericht in Kolumbien an diesem Sonntag, 20. März 2022

In den Regionen mit den am häufigsten gemeldeten Fällen führt Bogotá mit 224 Infizierten, gefolgt von Cundinamarca mit 67 Infektionen und an dritter Stelle Valle del Cauca mit 57.

Abteilungsbericht von Covid-19 in Kolumbien an diesem Sonntag, dem 20. März 2022

Es gibt 299 Konglomerate im Land. Die Gebiete sind: Antioquia, Atlántico, Barranquilla, Bogota, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cesar, Choco, Cundinamarca, Guainía Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindio, Risaralda, Sucre, Valle del Cauca, Vanuca Aupés.

So läuft die Impfung im Land

Der jüngste Bericht des Gesundheitsministeriums zeigt auch, dass am Freitag, dem 18. März 2022, um 11:59 Uhr in Kolumbien bereits insgesamt 79.665.183 Dosen des Impfstoffs gegen Covid-19 angewendet wurden.

Bericht über den Nationalen Impfplan in Kolumbien an diesem Sonntag, dem 2. von 2022

Demselben Bericht zufolge beläuft sich die Zahl der Kolumbianer mit dem vollständigen Impfplan, dh diejenigen, die bereits die beiden biologischen Dosen erhalten haben, derzeit auf 28.115.233 Personen, während 6.290.927 Personen mit Einzeldosen geimpft wurden. Ebenso wurden 9.824.856 Auffrischungsdosen angewendet.

In ähnlicher Weise wurden am letzten Tag insgesamt 107.849 Impfstoffe angewendet, von denen 34.357 für die zweite Injektion und weitere 6.123 Einzeldosen waren.

In den letzten Stunden waren Änderungen der Richtlinien im Impfplan gegen Covid-19 bekannt, in denen eine vierte Dosis enthalten sein würde. Die Ankündigung wurde von Gerso Bermont, Direktor für Förderung und Prävention des Gesundheitsministeriums während der einheitlichen Kommandoposten, gemacht.

Daher ist es ab heute mit der Resolution 419 von 2022 genehmigt, zweite Booster für Patienten mit Autoimmunerkrankungen, die sich einer Transplantation unterzogen haben oder sich einer immunsuppressiven Behandlung unterziehen, anzuwenden.

Die Anwendung von zweiten Boostern ist „für alle Krankheiten wie Leukämie, Myelom, Lymphome, Chemotherapeuten mit Autoimmunerkrankungen, alle diejenigen, die immunsuppressiv behandelt werden, und primäre Immundefekte“ zugelassen, erklärte Bermont.

Er gab auch an, dass diese vierte Dosis angewendet wird, wenn der behandelnde Arzt dies nach seinen medizinischen Kriterien für angemessen hält, und fügte hinzu, dass das Ministerium „keine Zugangsbarrieren errichten sollte“.

Und er erklärte, dass „die Anwendung eines zweiten Boosters für Bevölkerungsgruppen mit bestimmten klinischen Bedingungen unter ärztlicher Empfehlung 30 Tage nach der Anwendung ihrer dritten Dosis erfolgen wird“

Eine weitere Änderung der Richtlinien des von Bermont angekündigten Impfplans bestand darin, dass auch die Verwendung heterologer Impfungen zur Vervollständigung von Zeitplänen befürwortet wurde, dh andere Impfstoffe als die in den ersten Dosen verwendeten Impfstoffe können für zweite Dosen und Booster verwendet werden.

„So wie wir über heterologe Verstärkungen gesprochen haben, ist es erlaubt, heterologe Impfungen abzuschließen“, sagte er.

