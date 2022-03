Italien verliert Di Lorenzo für die WM-Wiederholung

Neapoli-Rechtsverteidiger Giovanni Di Lorenzo, der im rechten Knie verletzt wurde, wird das Qualifikationsplayoff für die Weltmeisterschaft 2022 verpassen, kündigte an diesem Sonntag die italienische Mannschaft an.

Di Lorenzo, Europameister im vergangenen Jahr (19 Teams, zwei Tore), musste sich am Samstag aus dem Spiel zurückziehen, in dem sein Team Udinese (2-1) besiegte.

Nach medizinischen Tests an diesem Sonntagmorgen in Florenz, am Treffpunkt der Nazionale, wird Di Lorenzo „für die nächsten Spiele“ der Nationalmannschaft nicht verfügbar sein und nach Neapel zurückkehren, kündigte der italienische Verband an.

Alessandro Florenzi (AC Milan), der am Freitag auf der Liste von Roberto Mancini steht, sollte an die Stelle von Di Lorenzo treten, obwohl nicht ausgeschlossen ist, dass der Trainer einen anderen Spieler beschwört.

Italien, amtierende Europameisterin, wird am Donnerstag in Palermo im Halbfinale der WM-Wiederholung auf Nordmazedonien treffen. Wenn sie gewinnt, wird sie am 29. März das Finale gegen den portugiesisch-türkischen Sieger spielen.

Probleme häufen sich für Mancini, der nicht auf seinen am Knie verletzten Star Federico Chiesa zählen kann, um Italien für Catar-2022 zu qualifizieren, nachdem er der große Abwesende in Russland-2018 war.

